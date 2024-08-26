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Проверка мобильного устройства главного подозреваемого в инциденте в Солингене находится под пристальным вниманием.

После фатального ножевого нападения в Соллингене, унесшего жизни троих людей, продолжается расследование в отношении предполагаемого виновника. Как заявил в понедельник министр внутренних дел Северного Рейн-Вестфалии Герберт Рнил (ХДС), речь идет о оценке телефона подозреваемого. На данный...

 and  James Williams
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Проверка мобильного устройства главного подозреваемого в инциденте в Солингене находится под пристальным вниманием.

Подозрения в отношении задержанного 26-летнего сирийца все больше усиливались в свете заявлений Рюэля. "Я думаю, мы движемся в правильном направлении", - сказал он. После того, как боевики Исламского государства (ИГ) опубликовали видео, взяв на себя ответственность за нападение, Рюэль предостерег: "Анализ видеозаписи в реальном времени очень сложен".

Рюэль передал расследование Федеральной прокуратуре, которая официально взяла дело в свои руки в воскресенье. Полиция Карлсруэ выписала ордер на арест подозреваемого, который сдался поздно вечером в субботу, примерно через 24 часа после пятничного нападения. В соответствии с их заявлением, сирийский человек, якобы, совершил это преступление как член ИГ, ему предъявлены обвинения в убийстве и принадлежности к террористической организации. Он якобы признался в содеянном.

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) заявил в понедельник, что есть "много указаний" на то, что нападение было терактом. "Террор - это правдоподобный сценарий", - сказал он во время своего визита в Золинген. Тем не менее, он уточнил: "Решать, было ли это очередным исламистским терактом, не моя компетенция".

Согласно официальным данным, подозреваемый напал на людей с ножом на фестивале в центре Золингена в пятницу вечером, в результате чего трое погибли и восемь были ранены. Этот инцидент вызвал шок и политические дебаты во всей стране.

Федеральная прокуратура, теперь ведущая расследование, является частью правительства ХДС в Северном Рейне-Вестфалии, так как Хендрик Вюст (ХДС) является премьер-министром штата. Несмотря на осторожность Вюста, ХДС находится в авангарде тех, кто выступает за жесткую борьбу с терроризмом в Германии.

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