- Проверка Юридического Управления сосредоточена на поддельных документах голосования.

Прокуратура района Дрезден инициировала расследование по подозрению в манипулировании голосами во время выборов в Саксонии. Предполагается, что неопознанные лица вмешались в 126 бюллетеней для голосования по почте, отдав предпочтение ультраправой малой партии "Свободная Саксония", как было объявлено прокуратурой. Эти поддельные бюллетени поступили из различных избирательных округов. В связи с продолжающимися расследованиями невозможно предоставить более подробную информацию.

Из 126 пострадавших бюллетеней 85 пришли из двух избирательных округов в Дрезден-Лангбрюк, 27 из городской части Дрездена и 14 из двух избирательных округов в Радеберге, сообщила прокуратура.

Как сообщалось ранее полицией, неопознанные лица замазали ранее отмеченные крестики и вместо этого отметили "Свободную Саксонию". Саксонское уголовное полицейское управление также проводит расследования. Саксонский избирательный комитет объявил, что примет решение о выборах не позднее 13 сентября.

На выборах в штате микропатия собрала в общей сложности 2,2%. Как и Саксонская АФД, "Свободная Саксония" классифицируется как ультраправый экстремистский офис конституционной защиты. Согласно их информации, это объединение неонацистов, бывших чиновников НПД и других членов или сторонников сцены, действующих как партия. На своем канале Telegram "Свободная Саксония" отрицает какое-либо участие в манипулировании бюллетенями.

Расследование прокуратуры района Дрезден относится к манипулированию голосами в Дрездене, в частности, к влиянию на 85 почтовых бюллетеней в Дрезден-Лангбрюк. Саксонское уголовное полицейское управление также участвует в расследовании обвинений против неопознанных лиц, отметивших бюллетени "Свободная Саксония" в Дрездене.

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