- Проверка использования программного обеспечения проверяет соответствие безопасности данных.

Управление по защите данных Берлина выразило озабоченность в связи с внедрением спорной технологии распознавания лиц, что было спровоцировано поисками бывшего террориста ВВС Daniela Klette. В результате, использование системы прокуратурой Берлина находится под пристальным вниманием, как подтвердил представитель офиса.

По словам офиса, широкое применение биометрического распознавания лиц может существенно повлиять на многих случайных прохожих, нарушая право на информационную самоопределенность. Также они подчеркнули, что в Уголовно-процессуальном кодексе или Законе о полиции штата обычно нет достаточной правовой основы для его использования.

Применение в других федеральных землях

Программное обеспечение было использовано в шести расследованиях прокуратурой Берлина, как следует из ответа на запрос партии "Зеленых" от Сената Берлина. Однако эти случаи произошли за пределами Берлина в рамках сотрудничества с Бранденбургом и Саксонией. Цель состояла в том, чтобы выследить подозреваемых и картографировать маршруты бегства организованных групп воров.

В этих шести расследованиях, возглавляемых прокуратурой Берлина, упоминается 31 предполагаемый правонарушитель. Партия "Зеленых" в Берлине и Бранденбурге выразили обеспокоенность по поводу его использования и потребовали большей прозрачности. Ранее об этом сообщал "Tagesspiegel".

После поимки Klette было раскрыто, что фотографии с ее деятельностью в Берлине были найдены в Интернете за несколько месяцев до этого с помощью современных поисковых систем - но не полицией. Они сослались на многочисленные правовые ограничения, которые часто ограничивают его применение.

Управление по защите данных Берлина также выразило озабоченность по поводу возможного злоупотребления технологией распознавания лиц в идентификации подозреваемых, так как ее широкое применение может нарушить право человека на информационную самоопределенность. Партия "Зеленых" в Берлине и Бранденбурге выразили обеспокоенность по поводу использования распознавания лиц в этих расследованиях и потребовали большей прозрачности.

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