Список проверенных фактов от команды CNN Facts First. Мы будем обновлять этот список в течение ночи.

Заявление Гарсии о высказываниях Трампа о Covid-19 и отбеливателях

Проверка фактов в первую ночь Национального конгресса Демократической партии

Демократ Роберт Гарсия, представляющий Калифорнию, среди прочего, утверждал, что бывший президент Дональд Трамп "предлагал вводить отбеливатель в наши тела", критикуя обращение Трампа с кризисом Covid-19.

Факты: Заявление Гарсии вводит в заблуждение. Трамп никогда не предлагал свои спекуляции 2020 года о применении отбеливателей для лечения Covid-19 в качестве совета общественности. Вместо этого Трамп обсуждал возможность, что ученые исследуют использование отбеливателей как потенциальное лечение.

На пресс-конференции в апреле 2020 года Трамп выразил любопытство, можно ли ученым изучить возможность лечения Covid-19 отбеливателями внутри тел людей, либо путем "введения внутри" или "почти очистки", или используя сильный свет внутри тела. Комментарии Трампа были резко раскритикованы медицинскими экспертами как опасные и вызвали срочные предупреждения от органов здравоохранения и компаний, продающих бытовые отбеливатели. Однако Трамп никогда не призывал граждан использовать такие продукты.

Трамп сделал свои необоснованные комментарии после того, как Билл Брайан, и.о. подсекретаря науки и технологий в Министерстве внутренней безопасности, рассказал о тестах, которые показали, что солнце или отбеливатели, такие как отбеливатель и изопропиловый спирт, быстро убивают коронавирус на поверхностях и в слюне.

Некоторое время спустя Трамп предложил опасную идею введения отбеливателей внутри тел. Он обсуждал возможность того, что эксперты исследуют эту идею. Он сказал: "И есть ли способ сделать что-то подобное, путем введения внутри или почти очистки, потому что вы видите, что это попадает в легкие и наносит им серьезный ущерб, так что было бы интересно проверить. Так что посмотрим".

Из CNN от Дэниела Дейла

Неточные статистические данные Дурбина о трудовой записи Трампа

Сенатор Дик Дурбин из Иллинойса, заместитель лидера большинства в Сенате, заявил о бывшем президенте Дональде Трампе: "Он потерял миллионы рабочих мест в Америке". Дурбин затем сказал: "Он один из двух президентов в истории США, который покинул свой пост с меньшим количеством работающих американцев, чем когда он начал".

Факты: Статистика Дурбина точна, но он упустил важную информацию о контексте. Хотя было потеряно около 2,7 миллиона рабочих мест с начала четырехлетнего срока Трампа до его окончания, было создано около 6,7 миллиона рабочих мест под Трампом до того, как Covid-19 ударил по стране примерно через три года после его вступления в должность.

Более 22 миллионов рабочих мест были потеряны под Трампом в марте 2020 и апреле 2020 годов, когда мировая экономика пережила серьезный спад из-за пандемии. ensuite, США начали восстанавливать рабочие места, добавив более 12 миллионов с мая 2020 по декабрь 2020 года, но этого не хватило, чтобы компенсировать значительные потери в начале пандемии.

Из CNN от Дэниела Дейла

Заявление Битти об увеличении детского налогового кредита администрацией Байдена

Представитель Огайо Джойс Битти похвалила усилия администрации Байдена по расширению более крупных налоговых кредитов для семей и борьбе с бедностью среди детей.

"Джо и Камала расширяют детский налоговый кредит, и давайте просто скажем... снижают уровень бедности среди наших детей", - сказала она.

Факты: Заявление Битти требует объяснения. Действительно, расширенный детский налоговый кредит, принятый ранней администрацией Байдена, снизил уровень детской бедности в 2021 году, но преимущество длилось только один год, когда временное улучшение было в силе. Уровень детской бедности в 2022 году вырос до уровня, сопоставимого с уровнем 2019 года.

Закон о спасении Америки, принятый демократами через Конгресс в марте 2021 года, увеличил размер детского налогового кредита до 3600 долларов - с 2000 долларов - для квалифицирующих семей, позволил многим более низкооплачивающим родителям претендовать на него и выплачивал половину его ежемесячно.

Это помогло снизить уровень детской бедности - по данным Бюро переписи населения США - до рекордно низких 5,2% в 2021 году, что на 46% меньше, чем в 2020 году, когда уровень составлял 9,7%. Детский налоговый кредит помог вывести из бедности 2,9 миллиона детей в 2021 году, при этом временное расширение объясняет 2,1 миллиона из них, согласно данным Бюро переписи населения США.

Меж тем, в 2022 году уровень детской бедности резко вырос до 12,4%, что примерно соответствует уровню до пандемии в 2019 году. Ранее в этом году Палата представителей приняла налоговый законопроект, который вновь расширил бы детский налоговый кредит, хотя и не так щедро, как в 2021 году. Сенатские республиканцы заблокировали его продвижение в своем зале в этом месяце.

Из CNN от Тами Лухби

Видео кампании Харрис, которое упускает контекст заявлений Трампа об экономике

В предварительно записанном видео от команды вице-президента Камалы Харрис сотрудники кампании делятся заявлениями бывшего президента Дональда Трампа об экономике с целью их опровержения.

"Давайте взглянем на его показатели на работе до COVID, по сравнению с администрацией Байдена-Харрис. Удивление, не самое впечатляющее, как оказалось," - сказал помощник, показывая экран с средними ежемесячными показателями роста занятости под Трампом с января 2017 по февраль 2020 года, контрастируя с цифрами администрации Байдена-Харрис.

"И о его обещанных чудесах в производстве, слова дешевы, а результаты редки. Фактически, под Трампом было потеряно 178 000 рабочих мест в производстве. И я не виню здесь COVID, нет, нет. Рабочие места в производстве уже шли на спад до пандемии."

Факты по существу: Цифры, предоставленные сотрудником кампании, верны, но им не хватает немного контекста. Неправильно сравнивать ежемесячные показатели роста занятости, которых добился Трамп до начала 2020 года, с теми, что под администрацией Байдена-Харрис. Их цифры получили boost от некоторых фантастических отчетов о работе, когда экономика начала восстанавливаться после пандемии. Например, в июле 2021 года было добавлено 939 000 рабочих мест за один месяц.

И да, под Трампом действительно было потеряно 178 000 рабочих мест в производстве. Но COVID сыграл здесь значительную роль. Перед пандемией рабочие места в производстве падали, хотя и незначительно. С ноября 2019 по февраль 2020 года было потеряно всего 36 000 рабочих мест в производстве. А вот почти 1,4 миллиона рабочих мест в производстве исчезли между февралем 2020 и апрелем 2020 года. К удивлению, значительная часть этих потерь была восстановлена ​​до того, как Трамп покинул свой пост.

Из CNN's Elisabeth Buchwald

Обсуждение политики в контексте COVID также распространилось на бывшего президента Трампа и его замечания на пресс-брифинге в апреле 2020 года. Трамп выразил любопытство по поводу того, что ученые исследуют возможность лечения COVID-19 с помощью дезинфицирующих средств внутри человеческого тела, либо путем инъекций, либо с помощью мощного света.

Несмотря на некоторые недопонимания, важно уточнить, что Трамп никогда не предлагал эти методы в качестве совета для общественности. Он просто выразил любопытство по поводу потенциальных научных исследований. Его комментарии вызвали резкую критику со стороны медицинских экспертов и побудили к предупреждениям из-за их опасного характера.

Читайте также: