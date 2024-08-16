Проверка фактов: Трамп сделал более 20 ложных заявлений на пресс-конференции

Многие из заявлений Трампа в четверг были опровергнуты уже много лет назад. Но некоторые из них были относительно новыми. В какой-то момент он заявил, что его демократический оппонент, вице-президент Камала Харрис, ответственна за калифорнийскую политику, якобы позволяющую грабить магазины.

"У них была недавняя статья, и я не знал об этом, но вы можете грабить магазин, если это не больше $950. Кто-нибудь когда-нибудь слышал об этом? Вы можете грабить магазин, и у вас есть воры, идущие в магазины с калькуляторами, считающие, сколько это стоит. Потому что если это меньше $950, они могут ограбить его и не быть обвиненными. Это она сделала", - сказал Трамп.

Факты: Это заявление ложно по двум существенным причинам.

Во-первых, кража менее $950 остается незаконной в Калифорнии; это преступление, наказуемое лишением свободы на срок до шести месяцев. Безусловно, некоторые дела о правонарушениях не преследуются, но Трамп, по крайней мере, создал впечатление, что государство - и Харрис лично - сделали кражу менее $950 законной.

Во-вторых, Харрис не была тем, кто "сделал это". В 2010 году республиканский губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подписал закон, повысивший порог долларовой суммы, необходимой для возбуждения уголовного дела о краже, с предыдущего уровня $400 до нового уровня $950. Затем в 2014 году жители Калифорнии утвердили этот порог в $950 (и создали новое преступление - кража в магазине) в рамках референдума, поддержанного почти 60%, который снизил наказание за широкий круг непреднамеренных преступлений.

Харрис не занимала публичной позиции по референдуму, сохраняя нейтралитет в своей роли генерального прокурора штата.

Некоторые критики Харрис и проекта ballot, известного как Пропозиция 47, аргументировали, что она косвенно поддержала проект, заставив свой офис написать благоприятный обзор для проекта. Но это далеко от заявления Трампа.

Вот проверка фактов некоторых других ложных заявлений Трампа в четверг.

Волз и туалеты: Трамп заявил, что напарник Харрис, губернатор Миннесоты Тим Волз, "подписал закон, согласно которому в всех мужских туалетах в Миннесоте будут тампонами". Но, как сообщает PolitiFact, закон, подписанный Волзом в 2023 году, не гласит, что "все мужские туалеты" будут иметь тампонами.

Скорее, закон требует, чтобы тампонами были доступны "всем менструирующим студентам" в 4-м классе по 12-й класс в туалетах, которые студенты регулярно используют, и оставляет решение о том, как этого добиться, школам. Дистрикты могут, например, предоставить тампонами transgender-мальчикам, разместив их в унисекс-туалетах. Представитель крупнейшего школьного округа штата сообщил газете Minneapolis' Star Tribune в начале этого месяца, что он не предоставляет тампонами в мужских туалетах, а вместо этого предоставляет их в "негендерных туалетах", женских туалетах и через медицинский персонал.

Решение Верховного суда об иммунитете: Трамп заявил, что "как вы знаете, Верховный суд недавно вынес решение об иммунитете, и я иммунен ко всему, что они мне предъявили". Неправильно. Верховный суд не предоставил Трампу полный иммунитет против "всего", что ему предъявляют, даже в его федеральном судебном процессе о подрыве выборов в частности; суд постановил, что он имеет иммунитет за "официальные действия", совершенные во время его президентства, но что "президент не имеет иммунитета за свои неофициальные действия, и не все, что делает президент, является официальным". Адвокат Трампа согласился с судом, что некоторые из действий, рассматриваемых в деле, не являются официальными.

Дело теперь возвращено федеральному судье, чтобы определить, как решение Верховного суда об иммунитете применяется к конкретным обвинениям против Трампа.

Чанты "закройте ее": Трамп, жалуясь, что демократы хотят посадить его в тюрьму, ложно заявил, что discourage своих сторонников в криках "закройте ее" о демократическом оппоненте Хиллари Клинтон во время кампании 2016 года, заявляя, что он отвечал: "Легко, просто легко". На самом деле, Трамп сам иногда говорил "закройте ее", иногда призывал к тюремному заключению Клинтон другими словами и многие другие разы позволял крикам продолжаться, делая паузу в своих речах.

Энергетика США: Трамп заявил, что "у нас нет энергии". Это неправда, даже если он имеет в виду только производство ископаемого топлива. США производят больше сырой нефти, чем когда-либо другая страна.

Процентные ставки по ипотеке: Трамп заявил, что процентные ставки по ипотеке "теперь составляют 10%". Стандартная 30-летняя фиксированная ставка по ипотеке составила в среднем 6,49% на неделе, закончившейся 15 августа, согласно данным ипотечного гиганта Freddie Mac в четверг.

Инфляция при Трампе: Трамп заявил, что передал Харрис и президенту Джо Байдену экономику "без инфляции". Это тоже неправда. Инфляция составляла примерно 1,4% в месяц, когда Трамп покинул пост, что низко, но не отсутствует, и кумулятивная инфляция при Трампе составила примерно 8%.

Его гражданский судебный процесс: Трамп повторил ложное заявление о своем гражданском судебном процессе по обвинению в мошенничестве, заявив, что "выиграл дело" в апелляционном суде, но судья lower court все равно потребовал заплатить крупный штраф. Он не выиграл дело в апелляционном суде.

Роль Харрис в иммиграции: Трамп заявил, что Харрис была "главой границы" во время своей вице-президентской кампании. На самом деле, Харрис получила более ограниченное задание, связанное с иммиграцией, ведущее дипломатию с центральноамериканскими странами в попытке решить "корни" их гражданской миграции; министр внутренней безопасности Алехандро Майорказ отвечал за безопасность границы во время администрации Байдена.

Осведомленность о Харрис: Аргументируя, что поддержка Харрис упадет, когда американцы лучше узнают ее, Трамп повторил прежнее утверждение, что "никто" даже не знает ее фамилию. Это очевидная чушь.

Президентские выборы 2020 года: Трамп заявил, что получил на 10-12 миллионов голосов больше на выборах 2020 года, которые он проиграл, чем на выборах 2016 года, которые он выиграл, что верно (это было примерно на 11,2 миллиона голосов больше) - но затем добавил: "И это не считая других голосов, о которых мы можем поговорить в другой раз". Нет резерва легитимных "других голосов", которые не были включены в общий счет Трампа.

Иностранные правительства и иммиграция: Трамп повторил свой обычный безосновательный утверждение, что иностранные страны намеренно "привозят" преступников и людей "из психиатрических больниц и сумасшедших домов" в США в качестве мигрантов, даже "гоняют их через" границу. Сама кампания Трампа не смогла подтвердить эти утверждения, и эксперты saying они не нашли доказательств этого.

Китай, Иран и ХАМАС: Трамп повторил обычное утверждение, что во время его президентства "ХАМАС не имел денег, потому что Иран не имел денег", предполагая, что это было потому, что он успешно оказал давление на Китай и других, чтобы они прекратили покупать нефть у Ирана. На самом деле, финансирование Ирана для ХАМАСа и других террористических групп никогда не прекращалось во время его президентства, хотя и сократилось, и Китай никогда не прекращал покупать нефть у Ирана, хотя и сокращал свои закупки перед возобновлением позже в его президентстве.

Северный поток 2: Трамп ложно заявил: "Я прекратил Северный поток 2. Трубопровод был мертв". Он не убил трубопровод. Он подписал закон о санкциях, связанных с проектом, примерно через три года после начала его президентства, когда трубопровод уже был примерно на 90% завершен, и государственная компания России, стоящая за проектом, объявила в декабре 2020 года, что строительство возобновляется.

Военное оборудование и Афганистан: Трамп повторил свою обычную дикую преувеличение, что США оставили $85 миллиардов военной техники талибам при выводе из Афганистана при администрации Байдена. Министерство обороны оценило, что эта техника была оценена примерно в $7,1 миллиарда - часть примерно в $18,6 миллиарда стоимости оборудования, предоставленного афганским силам между 2005 и 2021 годами.

Деньги из России: Трамп повторил свое безосновательное утверждение, что Байден получил $3,5 миллиона от жены бывшего мэра Москвы. Эти деньги были отправлены в фирму, связанную с сыном Байдена Хантером, чей бывший бизнес-партнер свидетельствовал, что они были предназначены для него, а не для Хантера; тем не менее, они не пошли Джо Байдену.

Крис Уоллес и эти деньги из России: Трамп повторил ложное утверждение, что журналист Крис Уоллес, ныне из CNN и бывший из Fox News, пытался не дать ему говорить об этих деньгах из России во время президентского дебата, который Уоллес модерировал в 2020 году, сказав: "Вы не должны говорить об этом". Уоллес никогда не говорил этого; как показывает транскрипт, Уоллес прервал этот обмен во время дебатов, чтобы дать возможность Байдену ответить на вопрос о деньгах, а не чтобы не дать Трампу задать вопрос.

Таможенные пошлины на Китай: Трамп заявил, что получил "сотни миллиардов долларов в виде таможенных пошлин с Китая" и что ни один предыдущий президент не получил "10 центов" с таможенных пошлин на Китай. Оба утверждения неверны. Исследование за исследованием показало, что американцы оплатили подавляющую часть стоимости таможенных пошлин Трампа, и США приносили миллиарды долларов в год от таможенных пошлин на Китай до того, как Трамп вступил в должность.

Торговый договор Трампа с Китаем: Трамп заявил, что во время его президентства Китай "придерживался" условий торговой сделки, в которой Китай должен был купить дополнительные десятки миллиардов долларов американских экспортов. Китай далеко не приблизился к выполнению своих обязательств по покупкам.

Депортации в Центральную Америку при Обаме: Трамп повторил свою обычную неточную историю о том, как администрация Обамы якобы не смогла депортировать опасных преступников в страны Центральной Америки; на этот раз он не назвал страны, но рассказал ту же историю в понедельник о Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. В 2016 году, последнем календарном году Обамы на посту, ни одна из этих трех стран не была в списке стран, которые Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) считала "несотрудничающими" (незаинтересованными) в принятии возвращения своих граждан из США.

Ложное утверждение Трампа о краже менее $950, которое он приписал вице-президенту Камале Харрис, было результатом закона, подписанного республиканским губернатором Арнольдом Шварценеггером в 2010 году. Этот закон увеличил долларовый порог для квалификации как тяжкое воровство с $400 до $950.

Что касается губернатора Миннесоты Тима Вальца, Трамп ложно заявил, что он подписал закон, который сделает тампонами доступными "во всех мужских туалетах в Миннесоте". Однако закон, подписанный Вальцем в 2023 году, требует, чтобы тампонами обеспечивались "все менструирующие студенты" в обычных туалетах, и решение о том, как этого добиться, остается за школьными округами.

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