Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Трамп, республиканский кандидат в президенты, заявил на выступлении в Северной Каролине, что вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден лгут, когда хвалятся тем, что снизили цены на инсулин для получателей Medicare до $35 в месяц (за одну рецептуру). Трамп утверждал, что они присваивают себе его заслуги.

Трамп сказал: «Камала и Джо пытались взять на себя ответственность за $35 инсулин. Знаете ли вы, кто это сделал? Я сделал это. Я сделал это. Я сделал инсулин, и это сработало. И знаете, я помню, когда я это сделал – это должен был быть какой-то закон, который вступил в силу через определенный период времени – я сказал: «Надеюсь, меня изберут, потому что кто-то получит много кредитов за то, что я сделал». Я сделал это, инсулин по $35. И теперь они берут на себя ответственность. Это ужасно. Ужасно». Он пожаловался, что они не поблагодарили его за работу, а затем сказал: «Вместо этого они говорят: «Мы привели инсулин к $35». Это ложь».

Факты: Нарратив Трампа ложный. Он действительно создал лимит в $35 в месяц на инсулин для некоторых людей на Medicare через добровольную программу, в которой планы по рецептам могли участвовать, но не подписал закон, чтобы гарантировать будущее программы. Байден и Харрис подписали закон – и этот закон создал постоянный лимит в $35 в месяц на инсулин для Medicare, который гораздо шире, чем у Трампа. Этот закон гарантировал, что все 3,4 миллиона и более пользователей инсулина на Medicare, а не только некоторые из них, получат инсулин по $35 в месяц. Он сделал это через обязательный лимит, который не только охватывает больше людей, чем лимит Трампа, но и применяется к большему количеству продуктов инсулина, чем у Трампа, и остается в силе на уровне индивидуальных расходов на лекарства, при котором лимит Трампа исчез.

Трамп мог бы справедливо сказать, что играл роль в снижении стоимости инсулина и что Байден и Харрис не заслуживают единоличной благодарности. Федеральное правительство при Байдене признало, что лимит в $35 в месяц, введенный Байденом, «близко совпадает» с добровольным лимитом в $35 в месяц в программе, созданной Трампом, которая была объявлена в 2020 году и запущена в последний месяц президентства Трампа в 2021 году.

Но попытка Трампа создать впечатление, что Байден и Харрис просто присваивают себе его политику, неточна. Политика Байдена превосходит политику Трампа во многих отношениях, помимо того, что она была закреплена законодательно.

Политика Байдена устанавливает лимит в $35 в месяц на каждый инсулин в Medicare Part D, в отличие от политики Трампа; политика Байдена устанавливает лимит в $35 на Medicare Part B, в то время как политика Трампа была только для Medicare Part D; политика Байдена требует лимит в $35 на все покрытые продукты инсулина, в отличие от Трампа; и политика Байдена устраняет платежи за инсулин для пациентов на уровне «катастрофического» расходования лекарств, в отличие от политики Трампа, при которой лимит в $35 не существовал на этом уровне.

Другие ложные заявления

Трамп сделал ряд других ложных заявлений на выступлении в среду. Вот краткая проверка фактов по 13 из них, многие из которых уже опровергались ранее. (Это не полный список.)

Он заявил, что цена на бекон «увеличилась в четыре или пять раз» при Байдене и Харрис. На самом деле она выросла на 18%, что далеко от 300% или 400% роста, на который указывает Трамп.

Он заявил, что предложения Харрис по налогам приведут к тому, что налоги людей удвоятся. Эксперты говорят , что нет оснований для этого заявления.

, что нет оснований для этого заявления. Говоря о вторжении России в Украину, он заявил, что Байден «позволяет ему взять все». На самом деле Байден возглавляет международные усилия по оказанию помощи Украине в борьбе с Россией; Россия смогла захватить примерно 18% территории Украины, далеко не всю страну.

Он сказал, что COVID-19 «заканчивался по всему миру, он почти закончился» когда Байден и Харрис вступили в должность в январе 2021 года. Это не так .

. Он сказал, что его налоговые cuts были крупнейшими когда-либо. Они не были .

. Он сказал, что собрал сотни миллиардов долларов с Китая через свои тарифы на китайские товары, и что ни один предыдущий президент не получал «10 центов» от тарифов на Китай. Оба заявления ошибочны. Исследование за исследованием показало, что американцы оплачивали подавляющую часть стоимости тарифов Трампа, и США генерировали миллиарды долларов в год от тарифов на Китай до того, как Трамп вступил в должность.

показало, что американцы оплачивали подавляющую часть стоимости тарифов Трампа, и США генерировали миллиарды долларов в год от тарифов на Китай до того, как Трамп вступил в должность. Он сказал, что Байден назначил Харрис «главой пограничной службы» и поставил ее во главе границы. На самом деле министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отвечает за безопасность границы при Байдене; Байден поручил Харрис более ограниченное задание, связанное с иммиграцией, и поручил ей вести переговоры с центральными американскими странами в попытке решить «корневые причины» их миграции.

Он сказал, что построил 571 милю стены на границе. Официальная статистика правительства показывает, что это было 458 миль, в основном заменяющая стену.

показывает, что это было 458 миль, в основном заменяющая стену. Он сказал, что построил больше стены на границе, чем обещал. На самом деле он неоднократно заявлял во время своей кампании 2016 года, что «нам нужно» 1000 миль стены, что намного больше, чем он в итоге построил.

Он сказал, что заставил губернатора Миннесоты Тима Волза, демократического кандидата в вице-президенты, развернуть Национальную гвардию во время беспорядков в Миннеаполисе в 2020 году. На самом деле, Волз развернул Национальную гвардию до того, как Трамп оказал на него давление .

. Он сказал, что Венесуэла "берёт всех своих преступников" и людей из психиатрических учреждений и "привозит" их в США. Эксперты утверждают, что нет доказательств этого утверждения .

. Он сказал, что Хьюстон имеет единственный в мире нефтеперерабатывающий завод, способный обрабатывать венесуэльскую нефть. Различные другие нефтеперерабатывающие заводы в США перерабатывают венесуэльскую нефть.

Трамп продолжил обсуждать своё несогласие с тем, как Байден и Харрис ведут дела, касающиеся кредита за снижение цен на инсулин, заявив в последующем интервью: "Политика вокруг этого вопроса сложна, но факты остаются ясными: я инициировал политику, чтобы снизить цены на инсулин для некоторых получателей Medicare, и хотя политика Байдена и Харриса выходит за рамки моей в нескольких аспектах, вводящее в заблуждение игнорировать мою значительную роль в этом вопросе".

Важно признать, что хотя Трамп и инициировал добровольную программу, чтобы ограничить цены на инсулин до 35 долларов для определенных получателей Medicare, Байден и Харрис успешно приняли закон, гарантирующий, что все пользователи инсулина Medicare могут воспользоваться этой политикой, независимо от того, в какой программе лекарственного обеспечения они зарегистрированы. Этот закон существенно расширяет первоначальную политику Трампа, обеспечивая более широкую охват и снижение стоимости для более широкого спектра продуктов инсулина.

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