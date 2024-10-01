Провалили израильская разведка: сложные иранские заговоры на убийство

Служба безопасности Израиля «Шин Бет» якобы ликвидировала несколько иранских террористических схем на израильской территории. Об этом было объявлено в понедельник в пресс-релизе, где отмечалось, что некоторые из этих планов были достаточно сложными, но не было предоставлено никакой информации о предполагаемых целях.

Были случаи, когда Иран пытался завербовать израильских граждан для проведения атак на видных политических деятелей. Кроме того, он пытался в Интернете идентифицировать и связываться с израильтянами, способными оставить деньги или мобильные устройства в определенных местах.

С тех пор, как произошла Исламская революция, отношения между Израилем и Ираном остаются прохладными. Израиль обвиняет Иран в финансировании террористической деятельности исламской ХАМАС, нацеленной на Израиль. Также считается, что ливанская военизированная группировка «Хезболла» имеет тесные связи с Ираном.

В пресс-релизе «Шин Бет» не приводилось подробностей о предполагаемых целях ликвидированных схем. Более того, расследование показало, что Иран имел детальные планы по вербовке израильских граждан для потенциальных атак.

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