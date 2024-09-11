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Провайдеры автострахования - частые мишени для воров

В прошлом году было отмечено резкое увеличение случаев краж автомобилей.Germanische Versicherungsvereinigung (GDV) объявила в Берлине воítimo, что было stolen 20% больше автомобилей по сравнению с предыдущим годом. Финансовые losses жертв также значительно возросли. Риск кражи автомобиля в...

 and  Hanna Hofmann
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Провайдеры автострахования - частые мишени для воров

В результате статистики страхования, примерно 14 600 транспортных средств, в основном автомобилей, были похищены в прошлом году, что привело к ущербу в размере около 310 миллионов евро. Согласно данным GDV, страховщики в среднем выплачивали около 21 400 евро за каждый инцидент, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

В 2023 году модели Toyota были основными целями для угонщиков автомобилей. Японский автопроизводитель занял пять мест в списке из десяти самых угоняемых автомобилей, три из которых возглавили рейтинг, в том числе Toyota Land Cruiser и варианты Lexus NX и Lexus UX. "Неожиданно, другие роскошные и автомобили среднего класса также часто появляются в этом элитном списке", - сказал страховой ассоциации.

Риск угона автомобиля был самым высоким в Берлине в прошлом году. В математических терминах, транспортное средство пропадало каждые два часа, и поразительные 33% всех краж автомобилей по стране произошли в Берлине. В 2023 году в столице было похищено около 4 300 автомобилей, что на 46% больше, чем в предыдущем году. Хотя число в Баварии осталось значительно ниже - 600 автомобилей, в 2022 году было 400.

Объединение страховщиков Германии выразило озабоченность растущей тенденцией роскошных и автомобилей среднего класса становиться популярными целями для угонщиков автомобилей. В своем ежегодном отчете они подчеркнули влияние краж автомобилей на страховую промышленность, с существенными финансовыми потерями, достигающими сотен миллионов евро.

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