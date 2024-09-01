Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

В Тюрингии, где у власти коалиция, возглавляемая министром-президентом Бодо Рамеловом от Левых, нет большинства, и поэтому нет полного контроля. Лидер ХДСMario Voigt не исключает сотрудничества с BSW и СДПГ. Ни одна из других партий не проявляет интереса к сотрудничеству с АФД.

В Саксонии ХДС, возглавляемое премьер-министром Михаилом Креtschmerом, и АФД находятся в тесной гонке по опросам. Текущая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых находится под вопросом. Креtschmer также не исключает возможного сотрудничества с BSW. Левые могут лишиться своих парламентских мест в Саксонии, в то время как Зеленые и FDP могут столкнуться с подобной ситуацией в Тюрингии.

Первоначальные прогнозы ожидаются после закрытия избирательных участков в 6:00 вечера. Выборы в этих двух восточногерманских землях служат индикатором общественного мнения в Берлине для коалиции "светофор".

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в ее работе, как указано в ее мандате. В свете тесной гонки между ХДС и АФД в Саксонии Комиссия может запросить совет или поддержку от Европейского парламента для ведения переговоров о потенциальной коалиции.

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