Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

Началось голосование для выборов в земельные парламенты в Тюрингии и Саксонии. Участие в голосовании началось в воскресенье в 08:00. Приблизительно 1,66 миллиона жителей в Тюрингии и около 3,3 миллиона в соседей Саксонии имеют право голоса. В опросах партия AfD опережает в Тюрингии ХДС, партия...

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.
Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

В Тюрингии, где у власти коалиция, возглавляемая министром-президентом Бодо Рамеловом от Левых, нет большинства, и поэтому нет полного контроля. Лидер ХДСMario Voigt не исключает сотрудничества с BSW и СДПГ. Ни одна из других партий не проявляет интереса к сотрудничеству с АФД.

В Саксонии ХДС, возглавляемое премьер-министром Михаилом Креtschmerом, и АФД находятся в тесной гонке по опросам. Текущая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых находится под вопросом. Креtschmer также не исключает возможного сотрудничества с BSW. Левые могут лишиться своих парламентских мест в Саксонии, в то время как Зеленые и FDP могут столкнуться с подобной ситуацией в Тюрингии.

Первоначальные прогнозы ожидаются после закрытия избирательных участков в 6:00 вечера. Выборы в этих двух восточногерманских землях служат индикатором общественного мнения в Берлине для коалиции "светофор".

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в ее работе, как указано в ее мандате. В свете тесной гонки между ХДС и АФД в Саксонии Комиссия может запросить совет или поддержку от Европейского парламента для ведения переговоров о потенциальной коалиции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Байден объявляет о трагическом обнаружении шести погибших заложников в Газе, среди которых американский пленник Голдберг-Полин.
Главные темы

Байден объявляет о трагическом обнаружении шести погибших заложников в Газе, среди которых американский пленник Голдберг-Полин.

В секторе Газа президент США Джо Байден объявил, что были обнаружены останки шести заложников, находившихся в плену у радикальной исламской фракции ХАМАС. На прошлой неделе в субботу (по местному времени) Байден заявил: "Сегодня утром Израильские военные извлекли тела шести заложников, которыми...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Космический сдвиг в Баварском лесу: В настоящее время небесная широта претерпевает быструю...
Главные темы

Объяснение быстрого сокращения продолжительности дня

Объяснение быстрого сокращения продолжительности дня С наступлением осени любители солнца начинают замечать, что ночи становятся длиннее с ускорением. Эксперты объясняют, почему темнеет раньше. Длительность светового дня сокращается ежедневно вплоть до осеннего равноденствия в конце сентября, когда разница превысит 4 минуты. Однако в дни летнего и зимнего солнцестояния разница составляет всего

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Во вторник, Гендрик Вюст и ОлафШольц собрались в СолIBAction
Главные темы

выражая соболезнования жертвам взрыва в Соллингене вместе со Штайнмайером и Шолцем

Мероприятие в память о жертвах недавнего нападения на фестиваль города пройдет в Солингене в воскресенье (11:00). федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмаер, канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и руководитель федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) могут принять участие. После...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Елисейская башня демонстрирует олимпийские кольца
Главные темы

Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Мэр Парижа Анн Хыдалотверждает, что Олимпийские Кольца навсегда останутся на Эйфелевой башне. В качестве главы Парижа она подтверждает получение одобрения от Международного олимпийского комитета. Таким образом, она признала их постоянное присутствие на Эйфелевой башне, как сообщила газета Ouest...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.
Общество

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

В этот адрес идеального сочетания индивидуальности и года посвящается музыкальная композиция «П Silberwolke», ставшая саундтреком для безграничного счастья кликery Gottschalki и Karina Мroß.'

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно