Процесс создания молнии и сопровождающего ее звука, грома, включает в себя сложные электрические явления.

Молнии в Небе, Громовые Раскаты и Уникальный Аромат: Такие Ситуации Часто Встречаются Летом. Но Что Происходит Во Время Молнии? Какого Размера Они Могут Достичь? И Откуда Возникает Звук Грома?

Структура Молнии

Молния зарождается из электрического поля внутри грозового облака. Внутри облака частицы разделяются: крошечные ледяные кристаллы приобретают положительный заряд, в то время как капли воды становятся отрицательно заряженными. Верхняя часть облака, будучи холоднее, становится положительно заряженной, а нижняя часть принимает отрицательный заряд. В конечном итоге, энергия разряжается, что приводит к молнии.

Такие разряды могут достигать температур до 30 000 градусов Цельсия и протягиваться на мили. Самая длинная молния, когда-либо зарегистрированная, согласно Всемирной метеорологической организации (ВМО), простиралась более чем на 750 километров по территории США.

Эти разряды могут проявляться в различных формах, при этом наиболее опасными являются удары от земли до облака. Разряды внутри облака остаются ограниченными в грозовом облаке и освещают небо, в то время как разряды в воздухе простираются в атмосферу, не касаясь земли.

Опасности Молнии

Так называемые "сухие молнии" образуются между облаками и землей без дождя вблизи. Этот вид особенно опасен, часто вызывая лесные пожары, особенно во время продолжительной засухи. В некоторых частях Германии, таких как в определенных районах, не затронутых дождем или с небольшим количеством осадков, могут возникать сухие молнии.

Что касается безопасности человека, молния представляет угрозу в виде тока силой более 100 000 ампер, способного вызвать ожоги, паралич или остановку сердца. Немецкая служба погоды (DWD) рекомендует находиться в безопасном месте во время грозы, например, в прочном здании или в автомобиле - благодаря его металлическому кузову, который позволяет току молнии течь снаружи.

Происхождение Грома

Гром, который следует за разрядом, является результатом взрывного нагрева воздуха внутри канала молнии. Экстремально высокие температуры вызывают взрыв воздуха, что приводит к быстрому расширению и образованию ударных волн, движущихся со скоростью примерно 330 метров в секунду. Наши уши регистрируют это как гром.

Если канал молнии перпендикулярен наблюдателю, все звуковые волны reaches ухо одновременно, что приводит к "хлопку". Если канал молнии наклонен к наблюдателю, давление волны от разных точек канала молнии достигает уха в разное время, создавая протяжное "грохочущее" звучание грома.

Чтобы примерно оценить расстояние до молнии, можно использовать так называемое "правило подсчета секунд": время между видимым разрядом и громом можно перевести в приблизительное расстояние до молнии: три секунды равняются одному километру.

Аромат Летнего Дождя

Аромат, который ощущается во время летнего дождя, обычно называется петрикором. Два австралийских ученых, которые придумали это название в 1964 году от древнегреческих слов "petros" (камень) и "ichor" (мифическая жидкость богов), обнаружили, что когда дождь контактирует с землей, он высвобождает частицы, содержащие аромат масла, производимого растениями во время засухи. Ветер переносит эти молекулы запаха, что позволяет некоторым людям ощущать запах дождя даже до его наступления.

Это явление может происходить в более холодные месяцы, но чаще всего оно происходит летом. Для этого земля уже должна быть достаточно нагрета, согласно DWD. В theory это также может происходить в зимние месяцы, но необходимые условия встречаются гораздо реже.

Погода во время молнии может быть экстремальной, с температурами, достигающими до 30 000 градусов Цельсия. После молнии гром, который мы слышим, вызван взрывным нагревом воздуха внутри канала молнии и образованием ударных волн.

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