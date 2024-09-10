- Процесс предоставления убежища в ЕС устраивает ходатайства о предоставлении убежища за пределами его территориальных границ.

Министр-президент Нижней Саксонии Стефан Вайль, как сообщают СМИ, открыт к идее передачи обработки заявлений на убежище странам за пределами ЕС. Социал-демократ поделился этой точкой зрения с "Ханноверской всеобщей газетой", добавив, что также рассматривает возможность справедливого распределения беженцев по Европе.

Вайль четко заявил, что не имеет в виду Руанду, страну, предложенную Великобританией для депортации беженцев. Однако он сказал, что вполне возможно обрабатывать заявления на убежище в северноафриканских странах, граничащих с Средиземным морем. Он надеется, что это поможет предотвратить Средиземное море от превращения в еще более трагичное кладбище.

Только в июне Вайль выражал сомнения в отношении концепции, известной как "решение третьей страны". В ответ на призывы земель к федеральному правительству представить практические модели для процедур убежища в третьих странах или транзитных странах Вайль сказал: "Я не думаю, что это решит наши структурные проблемы".

Несмотря на свои прошлые сомнения, Вайль недавно предложил рассмотреть возможность обработки заявлений на убежище в странах, подобных Ганноверу, идеально расположенных возле потенциальных миграционных маршрутов. Это могло бы потенциально облегчить бремя для европейских стран и минимизировать число трагических инцидентов в Средиземном море.

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