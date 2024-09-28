Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПраво на убежище

Процесс подачи заявления о предоставлении убежища длится более восьми месяцев.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Быстрее завершение процедур в Дублине было замечено в этом году.
Быстрее завершение процедур в Дублине было замечено в этом году.

Процесс подачи заявления о предоставлении убежища длится более восьми месяцев.

Изначально, Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (Bamf) успевало завершить процедуры по предоставлению убежища в среднем за шесть месяцев в 2022 году. Однако к 2024 году время обработки существенно возросло, хотя ведомство все еще способно существенно ускорить отдельные аспекты.

По данным депутата Левой партии Клары Бюнгер, в текущем 2024 году оценка заявки на убежище занимает примерно 8,2 месяца, что медленнее, чем средний показатель 2023 года в 6,8 месяцев. Данные, предоставленные Федеральным министерством внутренних дел, доступны через редакционную сеть Германии (RND) и действуют до конца августа.

Процедуры, приводящие к отклонению заявки на убежище как "совершенно необоснованной", завершались немного быстрее, в среднем за 6,2 месяца. Более быстрые сроки были зафиксированы в процедурах Дублина, где оценивается, отвечает ли за процедуру по предоставлению убежища страна ЕС, в которой они впервые искали защиты. Эти процедуры опережают обычные процедуры по предоставлению убежища по скорости. В среднем они занимали 2,9 месяца с января по август, в отличие от среднего показателя в 3 месяца в 2023 году.

Процедуры, предназначенные для ускоренной обработки заявок на убежище из стран с показателем признания ниже 5%, оказались удивительно быстрыми. Эти ускоренные процедуры были введены для беженцев из Грузии, Молдовы и западных Балкан с декабря 2023 года, а также для тех из Марокко, Алжира и Туниса с марта 2024 года.

Федеральное управление стремится завершить эти ускоренные процедуры менее чем за три недели. Цель была достигнута в 72% случаев для беженцев из Грузии, Молдовы и западных Балкан, а в 58% случаев - для тех из Марокко, Алжира и Туниса.

"Быстрые дела об убежище полезны для беженцев, так как они в основном получают статус защиты", - заявила Клара Бюнгер РНД. "Однако это не должно компрометировать качество и справедливость", - подчеркнула она. "У меня серьезные опасения, что беженцы из стран с более низкими показателями признания получают недостаточное рассмотрение из-за политического давления. Не должно быть поспешных решений без надлежащих возможностей для консультаций", - предостерегла она.

Несмотря на общее увеличение времени обработки заявок на убежище, право беженцев из определенных стран с низкими показателями признания выигрывает от ускоренных процедур. У этих лиц, как правило, дела завершаются в течение трех недель, обеспечивая более быстрый статус защиты.

Однако Клара Бюнгер выражает обеспокоенность тем, что качество и справедливость в этих ускоренных процедурах могут быть скомпрометированы, подчеркивая важность тщательного рассмотрения и надлежащих возможностей для консультаций, чтобы предотвратить поспешные решения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия.
Политика

Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия.

Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия. 19:25 НАТО создает оперативный центр вблизи российской границы в Финляндии Финляндия подтверждает создание оперативного центра НАТО в Миккели, расположенном менее чем в 200 километрах от российской границы. Полтора года спустя после вступления в альянс Финляндия отправляет России сообщение:

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт
Политика

Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт

Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт Лидер бывшего советского государства Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что у НАТО есть планы нападения на его страну и предупреждает о возможном использовании ядерного оружия. "Нападение на Белоруссию означает начало Третьей мировой войны", - заявил Лукашенко в интервью белорусскому

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте
Политика

Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте

Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте После проведения значительного авиационного удара в районе Бейрута, столицы Ливана, ВВС Израиля нанесли еще один удар, сообщили военные источники. Целью атаки, по данным военных, было нейтрализовать оружие, принадлежащее проиранской шиитской милиции "Хезболла", спрятанное под жилыми строениями. Спикер армии Даниэль Хагари

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Под током людей старше 50 лет переместили на крышу больницы, так как стремительно поднимавшиеся...
Политика

Вертолеты, участвующие в спасательной операции многочисленных людей, запертых на крыше больницы в результате наводнения в Теннесси, вызванного ураганом Хелен.

Более пятидесяти человек оказались в затруднительном положении, ища убежище на крыше больницы в Теннесси в пятницу, когда наводнение от урагана Гелена затрудняло эвакуацию.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Винный король вышел победителем среди четырех конкурентов
Панорама

Палатин становится немецким монархом винных удовольствий

Палатин становится немецким монархом винных удовольствий Шарлотта Вайль, уроженка Пфальца, завоевала титул Королевы вина Германии, победив в напряженном финале в Neustadt/Weinstraße (Пфальц) и обойдя четырех других конкуренток из Рейнланд-Пфальца в смешанном голосовании публики и жюри. В 25 лет Шарлотта Вайль одержала победу в интенсивном финале, став 76-й Немецкой королевой

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия.
Политика

Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия.

Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия. 19:25 НАТО создает оперативный центр вблизи российской границы в Финляндии Финляндия подтверждает создание оперативного центра НАТО в Миккели, расположенном менее чем в 200 километрах от российской границы. Полтора года спустя после вступления в альянс Финляндия отправляет России сообщение:

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт
Политика

Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт

Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт Лидер бывшего советского государства Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что у НАТО есть планы нападения на его страну и предупреждает о возможном использовании ядерного оружия. "Нападение на Белоруссию означает начало Третьей мировой войны", - заявил Лукашенко в интервью белорусскому

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте
Политика

Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте

Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте После проведения значительного авиационного удара в районе Бейрута, столицы Ливана, ВВС Израиля нанесли еще один удар, сообщили военные источники. Целью атаки, по данным военных, было нейтрализовать оружие, принадлежащее проиранской шиитской милиции "Хезболла", спрятанное под жилыми строениями. Спикер армии Даниэль Хагари

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно