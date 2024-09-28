Процесс подачи заявления о предоставлении убежища длится более восьми месяцев.

Изначально, Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (Bamf) успевало завершить процедуры по предоставлению убежища в среднем за шесть месяцев в 2022 году. Однако к 2024 году время обработки существенно возросло, хотя ведомство все еще способно существенно ускорить отдельные аспекты.

По данным депутата Левой партии Клары Бюнгер, в текущем 2024 году оценка заявки на убежище занимает примерно 8,2 месяца, что медленнее, чем средний показатель 2023 года в 6,8 месяцев. Данные, предоставленные Федеральным министерством внутренних дел, доступны через редакционную сеть Германии (RND) и действуют до конца августа.

Процедуры, приводящие к отклонению заявки на убежище как "совершенно необоснованной", завершались немного быстрее, в среднем за 6,2 месяца. Более быстрые сроки были зафиксированы в процедурах Дублина, где оценивается, отвечает ли за процедуру по предоставлению убежища страна ЕС, в которой они впервые искали защиты. Эти процедуры опережают обычные процедуры по предоставлению убежища по скорости. В среднем они занимали 2,9 месяца с января по август, в отличие от среднего показателя в 3 месяца в 2023 году.

Процедуры, предназначенные для ускоренной обработки заявок на убежище из стран с показателем признания ниже 5%, оказались удивительно быстрыми. Эти ускоренные процедуры были введены для беженцев из Грузии, Молдовы и западных Балкан с декабря 2023 года, а также для тех из Марокко, Алжира и Туниса с марта 2024 года.

Федеральное управление стремится завершить эти ускоренные процедуры менее чем за три недели. Цель была достигнута в 72% случаев для беженцев из Грузии, Молдовы и западных Балкан, а в 58% случаев - для тех из Марокко, Алжира и Туниса.

"Быстрые дела об убежище полезны для беженцев, так как они в основном получают статус защиты", - заявила Клара Бюнгер РНД. "Однако это не должно компрометировать качество и справедливость", - подчеркнула она. "У меня серьезные опасения, что беженцы из стран с более низкими показателями признания получают недостаточное рассмотрение из-за политического давления. Не должно быть поспешных решений без надлежащих возможностей для консультаций", - предостерегла она.

Несмотря на общее увеличение времени обработки заявок на убежище, право беженцев из определенных стран с низкими показателями признания выигрывает от ускоренных процедур. У этих лиц, как правило, дела завершаются в течение трех недель, обеспечивая более быстрый статус защиты.

Однако Клара Бюнгер выражает обеспокоенность тем, что качество и справедливость в этих ускоренных процедурах могут быть скомпрометированы, подчеркивая важность тщательного рассмотрения и надлежащих возможностей для консультаций, чтобы предотвратить поспешные решения.

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