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Федеральные земли ГерманииНовостиФинансовый сектор

Процесс переписи жителей Галле начался.

Для предотвращения существенных финансовых дефицитов город начал подсчет своего населения. Первые уведомления уже отправлены.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Галле проводит свою перепись населения.
Галле проводит свою перепись населения.

- Процесс переписи жителей Галле начался.

Жители Халле найдут письмо в своих почтовых ящиках начиная со вторника, в основном для оценки численности населения города. Процесс начнется во вторник, как подтвердил представитель города по запросу. Стратегия заключается в отправке писем зарегистрированным жителям с основным местом жительства в Халле, чтобы получить "реалистично точную цифру" зарегистрированных лиц и тех, кто фактически проживает в Халле. Это вызывает некоторые вопросы относительно переписи населения 2022 года.

В соответствии с данными переписи, в Халле проживает всего 226 586 человек - примерно на шесть процентов меньше, чем предполагалось ранее. Однако в регистрационном бюро зарегистрировано 243 453 жителя. Если данные переписи подтвердятся, город может столкнуться с ежегодным дефицитом доходов в размере около 15 миллионов евро.

Решение города провести перепроверку может существенно повлиять на финансовый сектор, так как любые изменения в оценке населения могут повлиять на налоговые доходы и распределение финансирования. Финансовый сектор внимательно следит за демографией в городах, подобных Халле, чтобы принимать обоснованные решения об инвестициях.

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