- Процесс над Мелани Мюллер продолжается

Процесс против Мелани Мюллер**, подозреваемой в приветствии Гитлера, продолжался в отсутствие подсудимой в районном суде Лейпцига. Обвинение утверждает, что 36-летняя женщина неоднократно демонстрировала нацистское приветствие на концерте в сентябре 2022 года. Ей инкриминируется использование символов неконституционных и террористических организаций. Судья ранее заявил, что присутствие Мелани Мюллер необязательно.

Второй день суда должен был начаться с показаний свидетеля, который отсутствовал. В течение дня ожидаются заключительные выступления и вынесение приговора. Кроме того, обвинение включает в себя обвинение в хранении наркотиков, так как во время обыска в лейпцигской квартире Мюллер были найдены 0,69 грамма кокаина и таблетка экстази.

На открытии процесса бывшая королева джунглей RTL опровергла все обвинения. Ее адвокат заявил, что жест рукой был направлен на разогрев публики, и что его клиентка не имеет праворадикальных симпатий или политических связей. Она утверждает, что наркотики принадлежали другу, который оставил их у Мюллер во время визита. До вынесения окончательного приговора Мюллер считается невиновной.

Мюллер родилась в саксонском городе Ошац. В 2014 году она выиграла восьмой сезон "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!" и с тех пор появилась в различных телевизионных форматах. Как певца шлягеров, она выступает в местах, подобных Майорке.

Ведение дела против Мелани Мюллер находится в компетенции Прокуратуры. Несмотря на обвинения, связанные с наркотиками, основное внимание судебного процесса уделяется обвинению в приветствии Гитлера.

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