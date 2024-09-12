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Процентные сборы по кредитным картам на розничные покупки достигли рекордного уровня.

 and  John Stellmacher
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Покупка понравившейся блузки может обойтись дороже, чем планировалось, если вы воспользуетесь...
Покупка понравившейся блузки может обойтись дороже, чем планировалось, если вы воспользуетесь кредитной картой с высокой процентной ставкой и не будете погашать полную сумму каждый месяц.

Процентные сборы по кредитным картам на розничные покупки достигли рекордного уровня.

"Ну ладно, почему бы и нет?" - размышляете вы.

Но вот почему вы можете захотеть передумать: если у вас когда-нибудь останется непогашенный остаток на этой карте, вам придется выложить целое состояние за свою покупку.

Недавнее исследование, проведенное Bankrate, выявило некоторые шокирующие факты. Они проанализировали процентные ставки 108 карт магазинов от известных розничных брендов в сентябре и обнаружили, что эти ставки достигли исторического максимума с 2008 года. Средняя процентная ставка по карте магазина сейчас составляет 30,45%, что существенно выше, чем 24,35% в 2021 году и значительно выше текущего среднего значения для обычных кредитных карт (примерно 21%). Самый высокий годовой процентная ставка (APR) составила ошеломляющие 35,99% для карт, выпущенных Academy Sports + Outdoors, Petco, Burlington, Piercing Pagoda, Good Sam, Big Lots и Michaels.

Исследование также показало, что 13 розничных торговцев будут взимать с вас 34,99%, если вы будете держать остаток, в том числе Athleta, Banana Republic, Nordstrom, JCPenney, Old Navy, American Eagle, T.J. Maxx, HSN, Walgreens, QVC и Tire Rack.

Давайте разберемся, как эти высокие ставки могут повлиять на вас:

Представьте, что вы оформляете карту розничного магазина в тот же день, когда делаете покупку на $1000, и получаете скидку 20%, считая, что сэкономили $200. Но если вы будете держать остаток $800 со годовой процентной ставкой 35,99% и сможете платить только минимальный ежемесячный платеж в $35, вам придется заплатить $570 процентов, и на полное погашение покупки уйдет почти 3,5 года (40 месяцев), согласно расчетам старшего аналитика отрасли Bankrate Теда Россмана. Так что первоначальные $800, которые вы думали, что заплатили, обойдутся вам в $1370.

Или подумайте о том, что проценты, которые вы заплатите в этом сценарии, сожрут ваши $200 "сэкономленные" в течение всего 9 месяцев после внесения минимальных платежей.

Карты магазинов с астрономическими ставками также могут обойтись вам дороже, чем вы ожидаете. Например, вы можете подписаться на предложение 0% на промо-период, что означает, что вам не будет начисляться процент за определенный период. Но если вы не полностью погасите свой баланс до истечения срока действия промо-периода, вам будет начислен процент за каждый месяц в течение этого периода.

С другой стороны, исследование показало самую низкую процентную ставку по карте магазина - 10% для карты Amazon Secured. Следом идет 15,49% для карты Military Star.

Bankrate также обнаружил, что несколько розничных торговцев продолжают взимать ставки, подобные общим кредитным картам: Costco Anywhere Visa by Citi (20,49%), Bass Pro Shops CLUB (21,12%), IKEA Projekt (21,99%) и IKEA Visa (21,99%).

"Лучший способ использовать любую кредитную карту - это полностью погашать ее каждый месяц, чтобы избежать процентов. Это особенно важно для карт магазинов", - сказал Россман в заявлении. "Не поддавайтесь и не оформляйте одну импульсивно на кассе. Хорошо сказать 'нет' или 'не сейчас' или 'я подумаю об этом'. Розничный торговец может соблазнить вас 10% скидкой сегодня, но это не стоит того, если вам придется платить процентную ставку 30% в течение многих лет вперед".

Конечно, если вы не будете держать остаток, некоторые карты магазинов могут оказаться выгодными в долгосрочной перспективе, отметил Россман.

"Существуют определенные обстоятельства, при которых карты магазинов потенциально могут сэкономить вам деньги. Некоторые магазины, такие как Amazon, Best Buy и Target, предлагают 5% кэшбэка каждый раз, когда вы используете свою карту для покупок. Это, скорее всего, лучше, чем любая другая карта. Для преданного покупателя, который платит полностью и избегает процентов, это выгодное предложение", - заключил он.

В свете высоких процентных ставок по картам магазинов и потенциального финансового воздействия важно, чтобы люди осознавали свои расходы. Бизнесам следует考虑提供更有竞争力的利率以吸引和留住客户，高费用可能会对消费者负担过重，从而对经济产生负面影响。

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