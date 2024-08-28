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Противство слиянию MSC/HHLA на основе красно-зеленого политического согласия

На собрании после летних каникул Гражданская Ассамблея выразила свою точку зрения на стратегию Сената о присоединении MSC, крупной судоходной компании, к HHLA, ключевому портовому логистическому предприятию в Гамбурге. Произошло недовольство среди левых-зеленых.

 and  Melissa Williams
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На основе красного-зеленого спектра складывается оппозиция против планируемого проникновения MSC...
На основе красного-зеленого спектра складывается оппозиция против планируемого проникновения MSC круизных линий в общественную портовая логистическая компания HHLA.

- Противство слиянию MSC/HHLA на основе красно-зеленого политического согласия

Противодействие MSC набирает силу в фракции "красно-зеленых" в парламенте Гамбурга

Перед предстоящим голосованием в парламенте Гамбурга по поводу входа MSC в муниципальную компанию по логистике HHLA возрастает оппозиция со стороны левых. Социал-демократы из Форума демократических левых для 21 века (DL21) призывают членов СДПГ проголосовать против сделки на следующей неделе в среду. Аналогично, государственная ассоциация "Молодых зеленых" выразила свое несогласие с входом MSC.

По словам представителя "Молодых зеленых" Беркая Гюрра, цитируемого агентством ДПА, "эта сделка не улучшает функциональность отрасли, а только повышает прибыльность одной компании". Он также объяснил, что "успех одной компании не имеет значения для процветания города".

Гюр утверждал, что MSC преследует цель повысить зарплаты менеджеров, расширить свое глобальное влияние и нарастить личное богатство. Он предупредил, что решение правительства штата предоставить MSC монопольное положение в местной судоходной промышленности будет вредным, заявив, "красно-зеленый сенат, помогающий этой компании, трудно проглотить".

Угроза благополучию общины от входа MSC

Инициатива "Социальные демократы за HHLA в общественных руках" выразила похожие взгляды в своем открытом письме, заявив, "исторически speaking, приватизация общественной инфраструктуры усиливала монополистический контроль, обременяла общественные финансы и приводила к ухудшению условий для сотрудников и всего населения".

Порт, будучи неотъемлемой частью инфраструктуры, должен служить экономическим интересам всех, они утверждали. Социал-демократов призывали придерживаться социал-демократических принципов и сделать исторический выбор для города на голосовании, как выразилось в письме к членам СДПГ: "Мы призываем вас отказаться от сделки с MSC".

MSC стремится получить значительную долю в HHLA

Красно-зеленая коалиция Гамбурга планирует включить MSC для стабилизации Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) и повышения обработки контейнеров. Город сохранит 50,1% акций, в то время как MSC получит 49,9%. В настоящее время город владеет около 70%, а остальное обращается на публичном рынке.

В обмен MSC обещает увеличить обработку грузов на терминалах HHLA с 2023 года, стремясь довести ее до одного миллиона стандартных контейнеров в год к 2031 году. Кроме того, MSC планирует построить новый немецкий штаб в Гамбурге и в сотрудничестве с городом увеличить уставный капитал HHLA на 450 миллионов евро.

Планы были ранее одобрены в последней сессии парламента перед летними каникулами с двух третей большинством от красно-зеленой коалиции. Однако необходимое голосование во втором чтении было первоначально заблокировано оппозиционными партиями, и оно теперь назначено на первую сессию после летних каникул в среду.

Семидневная кампания против входа MSC

Рабочие порта, "Левые" и профсоюз Verdi инициировали семидневную кампанию против предлагаемой продажи. На повестке дня различные информационные и дискуссионные мероприятия, кульминацией которых станет демонстрация, возглавляемая альянсом "Остановите сделку MSC", на причалах в субботу.

Несмотря на стремление города сотрудничать с MSC для увеличения обработки контейнеров и инвестиций в новый штаб, представитель "Молодых зеленых" Беркай Гюр раскритиковал шаг, утверждая, что он предоставит MSC вредную монополию в местной судоходной промышленности. Кроме того, вход крупной судоходной компании в HHLA может потенциально угрожать благополучию общины, как утверждает инициатива "Социальные демократы за HHLA в общественных руках".

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