Противство антикоррупционным альянсам ЕС

Партия Союза не готова сотрудничать с "Альтернативой для Германии" (АфД) и "Левой партией", но возможны местные сотрудничества с региональным отделением "Левой партии" (БСВ) в ближайшем будущем. Однако некоторые ведущие фигуры в партии Союза обеспокоены тем, что Христианско-демократический союз (ХДС) слишком поспешно движется к опасности, потенциально заключая партнерства с БСВ.

Как сообщает "Тагесшпигель", около 40 членов партии, в том числе некоторые известные фигуры, присоединились к инициативе, выступающей за запрет сотрудничества с БСВ. Среди них эксперт по внешней политике Родерих Киезеветтер, Dennis Radtke, который должен возглавить трудовой крыло ХДС, и член федерального совета ХДС Моника Вюлльнер.

Радтке выразил свои опасения "Тагесшпигелю", заявив: "ХДС движется к пропасти, если позволит Сахре Wagenknecht использовать себя. tanto AfD, как и БСВ, стремятся annihilate ХДС как последнюю опору политического центра".

Киезеветтер, также заместитель председателя парламентского комитета по разведке, добавил: "БСВ служит продолжением Кремля. Его цель - ослабить демократический центр, в том числе Союз как народную партию, и подорвать наши основные ценности".

В настоящее время запрет на сотрудничество ХДС распространяется на AfD и "Левую партию". На предстоящем съезде ХДС в июне следующего года это может быть расширено на БСВ. До тех пор 40 упомянутых представителей ХДС призывают руководство партии активно противодействовать сотрудничеству с БСВ, как сообщает "Тагесшпигель".

Критика в отношении управления "Зелеными"

Учрежденный менее года назад БСВ удалось добиться двузначных результатов tanto в Саксонии, как и в Тюрингии. Изначально лидер партии Союза Фридрих Мерц отверг любое сотрудничество с БСВ, возглавляемым бывшим политиком "Левой партии" Сахрой Wagenknecht. Это решение вызвало резкую оппозицию в штатах. В результате руководство партии изменило свою позицию, утверждая, что нет ясности о точном программе БСВ.

В ответ на это Радтке заявил "Тагесшпигелю": "Все знают, что стоит за БСВ идеологически - против основных христианско-демократических принципов, таких как приверженность Западу, либеральной демократии и европейскому единству. Термин 'черный ящик' может только намекать на скрытые финансовые спонсоры. Кроме того, я критикую обращение руководства партии с "Зелеными". Они не должны считаться нашими главными противниками, несмотря на их сомнительные политические позиции. Кто еще может понять наше желание заключать альянсы со сталинистами, но отказываться от сотрудничества с демократическим соперником, который в основном разделяет наши взгляды на внешнюю политику? Мы снова находимся на перепутье в нашей борьбе за демократию и свободную Европу", - сказал Радтке.

Озабоченность партии Союза возможным сотрудничеством с БСВ связана с тем, что некоторые ведущие фигуры, такие как Родерих Киезеветтер и Dennis Radtke, считают БСВ продолжением Кремля. Запрет на сотрудничество ХДС распространяется на AfD и "Левую партию", но 40 представителей ХДС призывают руководство партии расширить его на БСВ, ссылаясь на их идеологические различия и потенциальных скрытых финансовых спонсоров.

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