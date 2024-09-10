Противостоит наложению штрафов за пренебрежение медицинскими консультациями (Lauterbach)

Министр здравоохранения Карл Лаутербах раскритиковал врачей за взимание платы с пациентов за пропущенные приемы без предварительного уведомления. "Врачи правы, рассматривая пропуски как медицинскую аномалию, а не повод для штрафов", - заявил политик от СДПГ. Он призвал пациентов сообщать врачам заранее, если они не смогут явиться на прием.

Медицинские учреждения часто перегружены, особенно терапевты, из-за сложной системы оплаты и ограниченных бюджетов. Министр заявил: "Мы будем решать обе проблемы с помощью Закона о усилении обеспечения".

Ранее газета "Бильд" сообщала, что, по данным Ассоциации врачей, имеющих обязательное медицинское страхование (KBV), шесть из десяти клиник сталкиваются с проблемами пропущенных приемов. В то же время пациенты жалуются на трудности с записью на прием. Председатель KBV Андреас Гассен оправдывает штрафы за пропущенные приемы, ссылаясь на простой времени в клиниках. Однако фонд обязательного медицинского страхования AOK также выступает против штрафов за пропущенные приемы и призывает к улучшению управления записями в клиниках.

Другие медицинские учреждения могут сталкиваться с аналогичными проблемами из-за сложной системы оплаты и ограниченного финансирования. Пациентам следует сообщать другим медицинским работникам о любых изменениях в записи, чтобы не быть обозначенными как "другие", вызывающие неудобства.

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