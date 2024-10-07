Противодействие высылке Тестера из Монтаны

Но 38-летний политический новичок был также заинтересован в том, чтобы его не заметили за пределами этих четырех стен.

Шихи и его команда приложили большие усилия, чтобы избежать пристального внимания СМИ, пытаясь воспользоваться популярностью бывшего президента Дональда Трампа и сместить трехкратного демократического инцидента, сенатора Джона Тестера, на предстоящих выборах в ноябре.

Шихи редко соглашается на интервью с местными или национальными СМИ, и его кампания остается молчаливой о его расписании и мероприятиях, которые, как правило, являются частными собраниями.

После того, как CNN было отказано в участии в мероприятии в Боземане на этой неделе, после того, как они узнали о нем из своих источников, его кампания пыталась быстро уйти, чтобы предотвратить съемку Шихи на камеру – даже派遣 пикап, чтобы заблокировать камеру, позволив Шихи уйти незамеченным на другом автомобиле.

В конце концов, Шихи праздновал это событие в социальных сетях, заявляя, что оно было переполнено.

Все эти события служат важным поворотным моментом в одном из самых громких расследований сената страны. Шихи в настоящее время является фаворитом на победу, благодаря предсказуемой победе Трампа в Монтане, уменьшению числа избирателей, голосущих за разные партии, и росту числа новых жителей в штате, что, по мнению политических экспертов, благоприятствует Республиканской партии. "R" рядом с его именем может быть достаточно, чтобы сместить Тестера и сделать сенат красным – за исключением каких-либо серьезных ошибок.

"Тим делает здесь правильные вещи", - заявил сенатор Стив Дайнс, республиканец из Монтаны и глава Национального комитета Республиканской партии. "Почему менять стратегию за месяц до выборов? Держите голову низко и продолжайте усердно работать на траве".

Дайнс подчеркнул "переполненные толпы" на мероприятиях Шихи, утверждая, что кандидат ведет "травосодержащую кампанию, подобной которой я никогда не видел от политика". Республиканский сенатор добавил: "Я бы хотел, чтобы вы видели его в действии".

Шихи, владелец компании по тушению пожаров с воздуха и житель штата в течение 10 лет, является бывшим морским котиком и был выбран Дайнсом для вызова Тестера с поддержкой Трампа. Ролики Шихи критикуют Тестера за его связи с национальными демократами и проблемы с границей.

"Так он создал образ молодого, консервативного воина и не хочет, чтобы его спрашивали о таких вещах, как его позиция по конкретным вопросам, откуда у него деньги или его прошлое", - сказал Майк Деннисон, долгосрочный политический журналист из Монтаны, комментируя стратегию Шихи.

"Он basically спрятался от СМИ", - продолжил Деннисон.

Шихи принял участие в двух дебатах с Тестером, в том числе в недавней сессии, где кандидаты спорили об абортах, иммиграции и характере. Шихи атаковал Тестера за его взносы от лоббистов, в то время как Тестер контратаковал с некоторыми из прошлых заявлений Шихи, в том числе о коренных американцах, и обвинил его в желании приватизировать программы обеспечения.

Когда Тестер защищал свою политику в области иммиграции, он указал на оппозицию Шихи к двустороннему законопроекту о безопасности границы, успешно заблокированному республиканцами в Конгрессе ранее в этом году, утверждая, что его республиканский оппонент просто следуют партийным приказам. Это был Трамп, который побудил республиканцев похоронить законопроект, хотя Тестер не mencionaba nombre del ex presidente.

Тестер молчит об одобрении Харрис

Тестеру, 68 года, является последним оставшимся в штате демократом, выигравшим каждый из своих трех сроков с минимальным перевесом – но никогда с Трампом во главе.

В эпоху Трампа раздельное голосование стало исключительно редким, с одним из 69 расследований в 2016 и 2020 годах, выбравших сенатора от другой партии, чем их предпочтительный кандидат в президенты. Чтобы победить, Тестеру придется получить хотя бы на 15-20 баллов больше голосов, чем Харрис, что является сложной задачей в сегодняшней фрагментированной политической обстановке.

И это одна из причин, по которой Тестер держался подальше от верха своего билета.

"Потому что я не хочу, чтобы эта гонка была национализирована больше, чем они хотят", - сказал Тестер CNN в Мизуле, Монтана, на этой неделе, когда его спросили об отказе поддержать Харрис. "Я хочу поговорить о Монтане. Это о чем эта гонка".

Он остался молчаливым о том, будет ли он голосовать за Харрис, сказав: "Это между мной и урной для голосования".

Место Тестера является одним из трех демократических мест в штатах, которые Трамп одержал убедительную победу на прошлых президентских выборах. Место в Вест-Виргинии, которое покинет сенатор Джо Мэнчин, который недавно перешел к независимости, почти наверняка перейдет к республиканцам. Между тем, демократы борются за сохранение своих мест в семи других штатах, в то время как их единственные шансы на победу все еще считаются маловероятными в Флориде и Техасе.

Чтобы демократы просто сохранили 50-50 сенат, им придется выиграть каждый из них, полагаясь на победу Харрис, чтобы дать им контроль над разделившимся палатой. Для этого Тестеру придется победить.

Через свои ролики Тестер изображает Шихи как не в ладу с вопросами, такими как здравоохранение и права на аборт, в то время как последний потенциально может укрепить позиции действующего демократа в Монтане, где вопрос об аборте находится на голосовании. Две стороны уже вложили ошеломляющие 139 миллионов долларов в эфирное время, с еще 69 миллионами долларов на горизонте, делая это самую дорогую кампанию в истории Монтаны.

Во время интервью Тестер сыграл вниз влияние Трампа на республиканцев в 2018 году, упомянув, что Трамп посещал Монтану несколько раз, чтобы выступить за оппонента Тестера, Мэтта Розендаля, который в конце концов проиграл гонку.

Тестовый субъект вспомнил: "Во время моей кампании 2018 года он появлялся здесь четыре или пять раз, больше, чем у меня пальцев на левой руке после той мясорубки, в которую я попал в детстве." Он добавил: "Это просто часть игры."

В то же время Шихи напомнил тестовому субъекту его прошлые критические замечания в адрес Трампа, например, его комментарий 2019 года: "Я думаю, вам нужно вернуться и ударить его по лицу."

Когда его спросили об этом комментарии на этой неделе, тестовый субъект объяснил: "Я использовал фигуральный язык, говоря фигурально, Трамп тверд с нами, так что и с ним нужно быть твердым."

Тестовый субъект продолжает поддерживать свои голоса за осуждение Трампа на обоих импичментных процессах, на чем Шихи делает акцент, и тестовый субъект не испытывает никаких сожалений, заявляя: "Нисколько нет, нет, дело было ясным, я был частью жюри, вы принимаете решение."

Шихи подчеркнул потенциальные проблемы для Трампа, если Сенат будет под контролем демократов, на недавнем мероприятии с консервативным активистом Чарли Кирком в Мизуле, хотя его кампания не сообщила прессе об этой встрече.

"Если Трамп выиграет, но не будет контролировать Сенат, можно ожидать немедленного импичмента," - заявил Шихи. "Но если Трамп выиграет и будет контролировать Сенат, он сможет продвинуть свои приоритеты, такие как назначение судей Верховного суда."

В заключение Шихи покинул мероприятие, не ответив на вопросы прессы.

Корреспонденты CNN Морган Ример и Дэвид Райт помогли в подготовке этого отчета.

Стратегия Шихи избегать внимания СМИ и сосредоточиться на частных мероприятиях вызвала дискуссии среди политических аналитиков, при этом Майкл Деннисон заявил: "Он фактически укрылся от СМИ."

Несмотря на участие в дебатах, Шихи ведет молчаливую кампанию, отказываясь обсуждать свою позицию по конкретным вопросам, источники финансирования или свой прошлый опыт, создавая образ молодого, консервативного воина.

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