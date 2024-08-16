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ПолитикаНовостиУкраинский конфликт

Противники Путина призывают россиян сменить сторону

 and  Grigoriy Williams
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Боец Русского добровольческого корпуса "Свобода России" в Ирпене, Киевская область в августе 2022...
Боец Русского добровольческого корпуса "Свобода России" в Ирпене, Киевская область в августе 2022 года.

Противники Путина призывают россиян сменить сторону

Вольные бойцы, сражающиеся на стороне Украины, обратились к солдатам российской армии с призывом сдаться. "Ваши политруки, сидящие в тишине в задней комнате, решительно не советуют вам попадать в плен, предлагая вместо этого взорвать себя гранатой", - написали бойцы легиона "Свобода России" в Telegram. Но лучше жить, чем умирать за медаль начальника. Те, кто хочет бороться за "нормальное будущее России", также могут перейти на сторону и присоединиться к легиону. "Мы готовы общаться с каждым, кто выразит желание повернуть оружие против Кремля", - написали бойцы. С 6 августа украинские силы проводят масштабное наземное наступление в российской области Курск, что является первым подобным проникновением со времени начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Развернувшиеся события украинского конфликта привели к тому, что некоторые российские солдаты стали сомневаться в своей преданности, как видно из призыва вольных бойцов к своим товарищам considers surrender. Несмотря на то, что политическое руководство российской армии отговаривает от пленения, ситуация в украинском конфликте вызвала среди некоторых солдат разговоры о ценности жизни над смертью ради признания начальства.

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