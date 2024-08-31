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Противники постоянно оказывают давление на Израиль со всех сторон

 and  Ann Bradley
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Возникает конфликт между премьер-министром Нетаньяху и министром обороны Галантом по поводу...
Возникает конфликт между премьер-министром Нетаньяху и министром обороны Галантом по поводу регулирования границы на юге Газы

- Противники постоянно оказывают давление на Израиль со всех сторон

В спорном секторе Газа ведутся приготовления к массовой вакцинации детей против полиовируса, в то время как израильская армия продолжает столкновения на разных фронтах. После нового раунда обстрелов из Ливана ВВС атаковали несколько пусковых установок, принадлежащих милиции "Хезболла", поддерживаемой Ираном, в южной части соседней страны, как объявила армия ночью. В оккупированной Западном Банке два предполагаемых террориста были ликвидированы в двух отдельных инцидентах возле поселения Кармеи Цур.

У бензоколонки возле израильского поселения взорвался автомобиль, сообщается. Прибывшие на место военнослужащие усмирили террориста, который приехал на транспортном средстве и собирался атаковать силы безопасности, как сообщила армия. Трое солдат получили легкие ранения. В другой ситуации террорист въехал на автомобиле в поселение. Член команды безопасности затем маневрировал своим автомобилем в транспортное средство нападавшего, что привело к смерти нападавшего. Вскоре после этого, как сообщается, взорвалась бомба в автомобиле нападавшего.

Напряженность в Западном Банке усилилась после начала войны в секторе Газа после массового убийства исламской ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года. С начала крупномасштабной военной операции на севере несколько дней назад армия Израиля ликвидировала 20 боевиков-палестинцев, по их собственным данным. Между тем, конец войны в Газе остается неясным. Требование Израиля о постоянном контроле над так называемым коридором Филадельфии в южной части Газы на его границе с Египтом остается одной из основных спорных зон в переговорах о прекращении огня.

Нетаньяху и Галат ведут словесную войну

Во время заседания израильского кабинета безопасности произошел жаркий обмен между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галатом, как сообщают СМИ. Галат обвинил Нетаньяху в том, что он придает приоритет развертыванию солдат в приграничной зоне над спасением израильских заложников, согласно телеканалу 12 и порталу "ynet".

Нетаньяху представил множество карт на ночном заседании, демонстрирующие планы Израиля по развертыванию своих войск в коридоре Филадельфии. Галат разозлился и обвинил Нетаньяху в том, что он навязывает карты комитету, как сообщается. Нетаньяху затем ударил кулаком по столу, обвинил Галата во лжи и поставил карты на голосование. "Премьер-министр имеет право принимать все решения. Он также может принять решение о прекращении жизни всех заложников", - якобы возразил Галат.

Подготовка к вакцинации от полиомиелита

Большинство проголосовало за позицию Нетаньяху по сохранению контроля над границей между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху настаивает на сохранении контроля над коридором, чтобы предотвратить контрабанду оружия через подземные туннели в Газу. Египет отрицает существование таких маршрутов контрабанды. Между тем, вакцинация против полиомиелита начнется в воскресенье в районе, пострадавшем от войны.

Все стороны, как сообщается, дали "предварительные обязательства перед так называемыми локальными гуманитарными паузами" согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это относится к ограниченным перемириям. После недавнего случая полиомиелита в секторе Газа кампания вакцинации направлена на предотвращение вспышки высоко контагиозного заболевания.

Нетаньяху уточняет: планируемые перерывы в боевых действиях не являются перемирием

В последние дни Нетаньяху неоднократно заявлял в сообщениях СМИ, что планируемые временные перерывы в боевых действиях, каждый из которых длится несколько часов, не являются перемирием. Последнее такое перемирие состоялось в ноябре 2021 года, которое было согласовано между израильским правительством и ХАМАС, в результате которого было освобождено около 100 заложников в обмен на 240 палестинских заключенных.

Еще один трагический инцидент произошел с гуманитарным конвоем в Газе

Между тем, еще один инцидент произошел с гуманитарным конвоем в разрушенном секторе Газа после того, как по автомобилю ООН был открыт огонь. Израильская армия заявила, что вооруженные individuals захватили автомобиль, возглавлявший конвой. На автомобиль последовала израильская военная реакция, в результате которой погибли четыре палестинца, как сообщила гуманитарная организация Anera.

Израильская армия не прокомментировала возможные жертвы. Солдаты якобы видели, как вооруженные мужчины садились в головной автомобиль координированного гуманитарного конвоя Anera, как заявила армия. Присутствие этих мужчин не было согласовано с властями. Согласно армии, у них были обнаружены оружие.

Anera сообщила, что четыре человека, имеющие опыт из предыдущих миссий компании, присоединились к конвою после того, как они выехали из перехода Керем Шалом. Они выразили опасения по поводу безопасности маршрута и предупредили о возможном мародерстве. Anera подчеркнула, что они не проверили identities этих мужчин.

Израиль находится под международным давлением из-за еще одного инцидента. Во вторник солдаты якобы открыли огонь по автомобилю, принадлежащему Всемирной продовольственной программе (ВПП) в секторе Газа, без сообщений о ранениях. Израиль объяснил этот инцидент ошибкой в коммуникации между своими силами, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. С начала войны в Газе почти eleven месяцев назад несколько работников гуманитарной помощи были убиты в этом районе.

Обсуждение о переговорах о прекращении огня выявило разногласия между премьер-министром Нетаньяху и министром обороны Галатом: Нетаньяху представил карты, демонстрирующие планы Израиля по развертыванию войск в коридоре Филадельфии, что привело к жаркому обмену между двумя, как сообщают СМИ.

Объявленные приготовления к вакцинации против полиомиелита в секторе Газа являются частью более широкой инициативы по предотвращению вспышки заболевания в районе, пострадавшем от войны, после недавнего случая полиомиелита в этом районе. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), все стороны дали предварительные обязательства перед локальными гуманитарными паузами.

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