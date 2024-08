Противники единства в Брауншвейге быстро увольняются

Второй дивизион только вступил в четвертый тур, но "Енинге" Брауншвейг уже пропустил ошеломляющие 17 голов. Следующий вызов ждет в субботу вечером против "Кёльна", и предупреждающие сигналы звучат громко и ясно.

Фанаты выразили свое недовольство свистом после разгрома 0:5 от "Кёльна". Защитник Яннис Николау признал недовольство фанатов, сказав: "Я понимаю, почему они расстроены. Они хотят увидеть что-то другое". Сезон начался плохо для команды Нижней Саксонии, с поражениями от "Кёльна" (0:5), "Шальке 04" (1:5), Магдебурга (1:3) и Франкфурта (1:4) в кубке.

Капитан Эрмин Бичакчи собрал своих игроков перед выходом, передав ясное сообщение в кругу. Полузащитник Фабио Кауфман выразил поддержку, сказав: "Нам нужно признать факты, но я все еще верю в эту команду". Сквада "Кёльна" разоблачила команду "Енинге", забив пять голов благодаря Тимо Хюбере (26-я минута), Деяну Любичичу (34-я/61-я), Тиму Лемперле (58-я) и Лукасу Вальдшмидту (88-я), сделав невозможным победу гостям в их 29-м официальном матче в Кёльне.

Тренер Даниэль Шернинг был далек от удовлетворения. "Мы усердно работали, чтобы избежать вылета в прошлом сезоне, но сегодня мы растратили эти усилия и показали катастрофическую игру в течение 90 минут", - сокрушался он. Команда допустила ключевые ошибки на каждом голу, пробежала на восемь километров меньше и не смогла совершить достаточное количество рывков, по словам Шернинга.

Вратарь Леннарт Грилл разделил разочарование тренера. "Мы пропускаем голы слишком быстро в каждой игре. Это должно стать настоящим пробуждением", - сказал он. Шернинг пообещал решить проблемы, дожидаясь, пока усвоит речь капитана, прежде чем приступить к решению. "Мне нужно время, чтобы все это переварить. THEN we can identify the root causes", - сказал он. "В любом случае, мы должны показать другое шоу в следующем выходные против "Карлсруэ СК", - потребовал Шернинг, указывая на перемены на горизонте. В Брауншвейге уже чувствуется жар.

Команда готова изменить ситуацию, и капитан Эрмин Бичакчи, а также полузащитник Фабио Кауфман призывают своих коллег признать реальность своего нынешнего положения. В свете этого основные цели программы - улучшить навыки защиты, минимизировать ошибки и увеличить физическую нагрузку.

Понимая недовольство фанатов, защитник Яннис Николау признал необходимость значительных улучшений, подчеркнув важность достижения этих целей, чтобы вернуть доверие болельщиков.

