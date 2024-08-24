- Противники: "Абсурд" предложенное отмену церковных сборов

Союз по управлению дорожным движением в Тюрингии предлагает прекратить государственное финансирование церквей, что вызывает резкую реакцию со стороны Левых. Гроссе-Рётиг, со-руководитель штата, заявляет, что религиозные общины играют важную роль в социальном согласии и являются ценными партнерами. Она считает бессмысленным поднимать такой спорный вопрос в настоящее время вместо того, чтобы способствовать единству. Большинство штатов сходятся во мнении по этому вопросу. В Тюрингии Левые формируют меньшинство в коалиции с СДПГ и Зелеными.

Гроссе-Рётиг продолжает заявлять, что сейчас не время обсуждать отмену такого финансирования или принимать поспешные решения. Коалиция "синих фонарей" имеет несколько неотложных вопросов, таких как обеспечение безопасности детей и цифровое сотрудничество с школами.

Ранее правительство Баварии резко критиковало эти планы. Министр-президент Нижней Саксонии Стефан Вайль (СДПГ) также подчеркнул в "Новой Оснабрюкской газете", что штаты единогласно выступают против этих планов.

Тюрингия ежегодно выделяет около 30 миллионов евро

Церкви Германии получают государственное финансирование за 19-вековую экспроприацию немецких церквей и монастырей во время секуляризации. За исключением Гамбурга и Бремена, все федеральные земли ежегодно выделяют средства католической и протестантской церквям. В прошлом году общая сумма по стране составила примерно 550 миллионов евро. Согласно бюджету, в этом году Тюрингия выделяет 22,5 миллиона евро протестантской церкви и 6,9 миллиона евро католической церкви.

Только около четверти населения Тюрингии принадлежит к церкви

Как средства происходят из налоговых доходов, и, следовательно, все налогоплательщики, даже те, кто не принадлежит к религиозным общинам, обязаны платить. В Тюрингии, согласно переписи 2022 года, только около 26% жителей принадлежат к протестантской или католической церкви. В 2011 году доля составляла еще 31%. В Тюрингии доля христианского населения значительно ниже, чем в среднем по стране, по историческим причинам.

Каждый год по всей стране более 300 000 человек покидают церкви. Правительство "синих фонарей" теперь планирует перераспределить церковные средства и тем самым отделить церковь от государства. Они планируют представить законопроект об этом осенью. Цель состоит в том, чтобы структурировать его таким образом, чтобы не требовалось одобрение Бундесрата. Однако штаты, скорее всего, понесут выкупную сумму, и против этого есть сильное сопротивление.

Гроссе-Рётиг признает поддержку Стефана Вайля в оппозиции предложению прекратить государственное финансирование церквей. Несмотря на более низкую долю церковной принадлежности в Тюрингии, средства для церквей происходят из налоговых доходов, что делает всех налогоплательщиков, в том числе неверующих, обязанными платить.

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