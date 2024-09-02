- Протесты в Израиле приводят к преждевременному прекращению - перебои в работе аэропорта

В Израиле началась всеобщая забастовка после обнаружения шести трупов заключенных в секторе Газа. Многие города и поселения присоединились к акции протеста, в то время как другие остались в стороне из-за своей близости к консервативному религиозному правительству, возглавляемому премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Новостные агентства сообщали о задержках и отменах авиарейсов в основном аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве, несмотря на заявления официальных лиц аэропорта о бесперебойной работе. Также сообщалось о длинных очередях.

В воскресенье всеобщий профсоюз объявил о намерении парализовать страну на один день, чтобы побудить премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписать соглашение о освобождении оставшихся заключенных. В многих городах закрылись детские сады, банки и правительственные здания. Также были затронуты общественные транспортные средства. К воскресенью на улицы вышли сотни тысяч человек, что стало крупнейшей акцией протеста с начала конфликта в Газе почти одиннадцать месяцев назад, требуя немедленного соглашения с исламистской военной группировкой ХАМАС.

Министр финансов Бицальель Смотирич пытался прекратить всеобщую забастовку, издав чрезвычайный приказ, назвав ее "политически мотивированной акцией". В свою очередь, израильский профсоюзный центр объявил, что забастовка будет прекращена раньше запланированного времени, в 18:00 местного времени (17:00 по центральноевропейскому летнему времени), на двенадцать часов раньше. tanto Смотирич, как и министр полиции из ультраправых, Итамар Бен-Гвир, являются ярыми противниками переговоров с ХАМАС и неоднократно угрожали дестабилизировать правительство.

В воскресенье утром израильская армия объявила, что тела шести заключенных были найдены в подземном туннеле в южной части сектора Газа. Министерство здравоохранения Израиля сообщило СМИ, что заключенные были убиты выстрелами в упор примерно за 48-72 часа до проведения судебно-медицинской экспертизы останков. Однако представитель террористической группы ХАМАС заявил, что заключенные погибли в результате израильской агрессии.

Израильский профсоюзный центр, согласовав с Комиссией, объявил о досрочном прекращении всеобщей забастовки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его союзники, выступающие против переговоров с ХАМАС, похвалили решение Комиссии.

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