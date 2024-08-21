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ПолитикаНовостиДругие, с круглой сечением

Протестующие: пострадали во время протеста против подключения

В Йене демонстранты преградили дорогу мероприятию Хёкке, зайдя в здание. Организаторы сообщают, что полиция воспользовалась дубинками, грозясь последствиями.

 and  Melissa Williams
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Около двух тысяч человек протестовали в Йене против события AfD, на котором должна была выступить...
Около двух тысяч человек протестовали в Йене против события AfD, на котором должна была выступить их ведущая фигура, Йенс Бухе

- Протестующие: пострадали во время протеста против подключения

На протесте против визита лидера Бьёрна Хёкке из партии AfD в Тюрингии были зафиксированы организованные столкновения. Коалиция "Остановим ультраправых" сообщает о травмах, полученных в результате действий полиции, в том числе применения перцового спрея, дубинок и ударов по лицу. Сначала полиция не сообщала об каких-либо травмах.

Около 2000 человек вышли на митинг против AfD в Иене в понедельник вечером. Из-за большого скопления людей и хаотичной обстановки выступление Хёкке в центре гражданского диалога было отменено по решению полиции.

Действия полиции: использование перцового спрея и дубинок

Ранее в тот же день полиция объявила, что будет использовать перцовый спрей и дубинки для разгона сидячих протестов.

К концу мероприятия было зафиксировано двенадцать правонарушений и одно административное нарушение. Задержаний не было. Представитель полиции заявил, что дополнительные уголовные обвинения в связи с демонстрацией будут рассмотрены в ходе последующих расследований в течение нескольких дней.

В Тюрингии состоятся выборы в ландтаг 1 сентября. В настоящее время партия AfD набирает около 30% поддержки и может стать самой сильной силой. Управление по защите конституции в Тюрингии классифицирует AfD как твердо ультраправую.

В хаотичной обстановке протеста полиция использовала перцовый спрей и дубинки, оборудование круглого сечения, для контроля над толпой. Несмотря на действия полиции, не было произведено задержаний в связи с двенадцатью правонарушениями и одним административным нарушением, о которых сообщалось.

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