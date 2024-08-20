- Протестующие из сектора производства сладостей устроили митинг в Гамбурге.

В рамках спора о зарплате в секторе кондитерской промышленности, по данным профсоюза, на улицы Гамбурга вышли около 450-500 рабочих. Инициатором акции выступил профсоюз Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Участники акции требовали повышения зарплаты для сотрудников из Гамбурга, Шлезвиг-Гольштейна и Нижней Саксонии. По оценкам NGG, в акции могли принять участие около 650 человек.

В мае профсоюз объявил о прекращении местных соглашений по зарплате в кондитерской промышленности. NGG активно добивается различных требований, в том числе увеличения зарплаты на 9,9%, что составляет не менее 360 евро в месяц, и продления этого повышения на 12 месяцев.

По данным NGG, около недели назад около 500 сотрудников приняли участие в митинге в Любеке. В этом зарплатном регионе, подконтрольном профсоюзу, занято около 5000 рабочих.

Требования сторон значительно отличаются

Ассоциация немецкой кондитерской промышленности (BDSI), штаб-квартира которой находится в Бонне, подтвердила, что работодатели в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне предлагают повышение зарплаты на 3,1 и 2,6% в два этапа в течение 28 месяцев. В Нижней Саксонии и Бремене предлагается повышение зарплаты на 2,8 и 2,2% в два этапа в течение 27 месяцев.

NGG заявляет, что переговоры по Гамбургу и Шлезвиг-Гольштейну продолжатся 28 августа, а переговоры по Нижней Саксонии и Бремену состоятся 5 сентября. BDSI является ассоциацией работодателей для всех зарплатных регионов и поддерживается региональными ассоциациями. По словам BDSI, переговоры в настоящее время ведутся в шести зарплатных регионах, и контракты все еще действительны в трех других регионах.

Стремительное требование повышения зарплаты в кондитерской промышленности включало рабочих не только из Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна, но и из Нижней Саксонии. Ассоциация немецкой кондитерской промышленности упомянула, что работодатели в Нижней Саксонии предлагают повышение зарплаты на 2,8% для своих сотрудников.

Читайте также: