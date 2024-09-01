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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Протест против войны: более тысячи человек собрались в Мюнхене

Массы выражают протест против войны в Мюнхене, используя белых голубей, баннеры и плакаты.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Протест против войны: более тысячи человек собрались в Мюнхене

После празднования Дня мира в Германии около тысячи человек выразили свои пожелания о мире, протестуя против войны в Мюнхене.

Самое крупное событие было шествие, которое началось на Мариенплац и, как ожидалось, закончится там же. Органы власти оценили количество участников шествия на его старте примерно в 1500 человек, хотя зарегистрировалось 5000.

На Königsplatz профсоюз Verdi объявил о собрании 2000 участников под лозунгом "Никогда больше фашизма и войны! Да здравствует международная солидарность!". Органы власти признали присутствие около 350 человек. Оба мероприятия начались мирно, без серьезных нарушений.

Ежегодно 1 сентября отмечается День мира, чтобы вспомнить вторжение Германии в Польшу 1 сентября 1939 года, которое спровоцировало Вторую мировую войну.

В субботу в Мюнхене, столице Баварии, прошли несколько протестов. Примерно 500 сторонников движения "Граждане рейха" собрались под лозунгом "Великая встреча федеральных земель, родина и мир во всем мире". Одновременно члены "Последнее поколение" заблокировали улицу в центре города на 24 часа, призывая отказаться от ископаемого топлива.

Протест против войны в Мюнхене получил значительную поддержку от людей из разных частей Баварии. Несмотря на ожидания органов власти, шествие против войны собрало больше людей, чем зарегистрировано, более 5000 участников.

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