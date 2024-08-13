Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Протест против протеста - Greenpeace вырубает деревья

У Аммерсее, популярного среди туристов, планируется поиск газа. Активисты протестовали посадкой деревьев. Однако саженцы стали мишенью другой акции.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

- Протест против протеста - Greenpeace вырубает деревья

Вчера активисты "Гринпис" высадили десять деревьев в Рейхлинге, Верхняя Бавария, в знак протеста против запланированного бурения скважин на газ - а неизвестные Individuals обрезали или сломали несколько из этих деревьев.

Полицейское управление Баварии Север сообщило, что два из недавно посаженных деревьев были преднамеренно повреждены неизвестными Individuals ранним утром в воскресенье.

Из-за "местной особенности" уголовная полиция Фюрстенфельдбрук взяла на себя расследование и теперь расследует подозрение в вандализме.

По словам "Гринпис", который сообщил о трех сломанных деревьях, это также является нарушением Федерального закона о природоохране, который запрещает вырубку деревьев с 1 марта по 30 сентября.

"Я глубоко шокирован и возмущен. Это совершенно непостижимое действие, которое мы решительно осуждаем", - сказала Сакка Рейнбек из "Гринпис Бавария". "Деревья символизируют сопротивление эксплуатации ископаемого газа. Но это спиливание не остановит протест - наоборот".

Компания Genexco планирует построить 40-метровую буровую вышку на участке в общине Рейхлинг (район Ландсберг-ам-Лех) возле озера Аммерзее и начать разведывательное бурение на природный газ уже в сентябре. Компания подозревает запасы газа на глубине около 3000 метров под участком, которые могут стать прибыльными из-за растущих цен.

"Деревья вместо буровой вышки"

Активисты "Гринпис" требуют немедленно прекратить планы по разведывательному бурению. В знак протеста они посадили десять деревьев на участке запланированного разведывательного бурения в прошлый четверг на рассвете. "Деревья вместо буровой вышки, настоящий лес вместо газовых выбросов, вредных для климата", - объяснила Рейнбек на прошлой неделе.

Они обратились с этим требованием к министру экономики БаварииHubert Aiwanger (Свободные избиратели). Он должен наконец понять, "что мы больше не должны открывать никаких новых источников газа - ни здесь, ни где-либо еще". Есть также критика проекта со стороны граждан.

В прошлом году компания уже спилила деревья на участке бурения, и в ближайшие недели он должен быть очищен и подготовлен к работам. 26 июня 2024 года Баварское государственное управление по горному делу, энергетике и геологии выдало компании разрешение на разведывательное бурение. По словам "Гринпис", компания подозревает там до 500 миллионов кубометров природного газа, что соответствует примерно четырех процентам годового потребления природного газа в Баварии. Однако разрешение на добычу все еще pendin.

Участок бурения находится недалеко от жилых домов и примерно в 150 метрах от европейского охраняемого района для животных и растений возле источников питьевой воды общины.

Расследование уголовного дела о вандализме в отношении деревьев, посаженных "Гринпис", ведется уголовной полицией Фюрстенфельдбрук, базирующейся в Германии.

Этот акт вандализма против деревьев, посаженных "Гринпис", является нарушением Федерального закона о природоохране, закона, действующего в Германии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно