- Протест против протеста - Greenpeace вырубает деревья

Вчера активисты "Гринпис" высадили десять деревьев в Рейхлинге, Верхняя Бавария, в знак протеста против запланированного бурения скважин на газ - а неизвестные Individuals обрезали или сломали несколько из этих деревьев.

Полицейское управление Баварии Север сообщило, что два из недавно посаженных деревьев были преднамеренно повреждены неизвестными Individuals ранним утром в воскресенье.

Из-за "местной особенности" уголовная полиция Фюрстенфельдбрук взяла на себя расследование и теперь расследует подозрение в вандализме.

По словам "Гринпис", который сообщил о трех сломанных деревьях, это также является нарушением Федерального закона о природоохране, который запрещает вырубку деревьев с 1 марта по 30 сентября.

"Я глубоко шокирован и возмущен. Это совершенно непостижимое действие, которое мы решительно осуждаем", - сказала Сакка Рейнбек из "Гринпис Бавария". "Деревья символизируют сопротивление эксплуатации ископаемого газа. Но это спиливание не остановит протест - наоборот".

Компания Genexco планирует построить 40-метровую буровую вышку на участке в общине Рейхлинг (район Ландсберг-ам-Лех) возле озера Аммерзее и начать разведывательное бурение на природный газ уже в сентябре. Компания подозревает запасы газа на глубине около 3000 метров под участком, которые могут стать прибыльными из-за растущих цен.

"Деревья вместо буровой вышки"

Активисты "Гринпис" требуют немедленно прекратить планы по разведывательному бурению. В знак протеста они посадили десять деревьев на участке запланированного разведывательного бурения в прошлый четверг на рассвете. "Деревья вместо буровой вышки, настоящий лес вместо газовых выбросов, вредных для климата", - объяснила Рейнбек на прошлой неделе.

Они обратились с этим требованием к министру экономики БаварииHubert Aiwanger (Свободные избиратели). Он должен наконец понять, "что мы больше не должны открывать никаких новых источников газа - ни здесь, ни где-либо еще". Есть также критика проекта со стороны граждан.

В прошлом году компания уже спилила деревья на участке бурения, и в ближайшие недели он должен быть очищен и подготовлен к работам. 26 июня 2024 года Баварское государственное управление по горному делу, энергетике и геологии выдало компании разрешение на разведывательное бурение. По словам "Гринпис", компания подозревает там до 500 миллионов кубометров природного газа, что соответствует примерно четырех процентам годового потребления природного газа в Баварии. Однако разрешение на добычу все еще pendin.

Участок бурения находится недалеко от жилых домов и примерно в 150 метрах от европейского охраняемого района для животных и растений возле источников питьевой воды общины.

Расследование уголовного дела о вандализме в отношении деревьев, посаженных "Гринпис", ведется уголовной полицией Фюрстенфельдбрук, базирующейся в Германии.

Этот акт вандализма против деревьев, посаженных "Гринпис", является нарушением Федерального закона о природоохране, закона, действующего в Германии.

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