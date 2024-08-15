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Протест против изменения климата в праздничный период: акция наклейки в аэропорту Нюрнберга

 and  Ann Bradley
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Акции протеста группы 'Последнее поколение' прошли в нескольких аэропортах страны.
Акции протеста группы 'Последнее поколение' прошли в нескольких аэропортах страны.

- Протест против изменения климата в праздничный период: акция наклейки в аэропорту Нюрнберга

Они проникли через самостоятельно прорванную дыру в заборе: Двое активистов, борющихся с изменением климата, временно нарушили работу аэропорта в Нюрнберге в четверг утром.

Двое активистов из группы "Последнее поколение" проникли на территорию аэропорта около 5:30 утра, сообщает полиция. Двум женщинам, 24 и 28 лет, удалось приклеить себя к полосе - участку между рулежной дорожкой и взлетно-посадочной полосой. Это привело к временной приостановке операций по полетам.

Пожарная служба аэропорта удалила клей; обе женщины были сначала доставлены в отделение пограничной полиции, но затем отпущены, как сообщил представитель полиции.

Нарушение работы аэропорта более часа

Операции возобновились около 7:00 утра. Первый рейс вылетел в 7:10, как сообщил представитель аэропорта в Нюрнберге. "В конечном итоге, пассажиры страдают."

Нарушение работы продолжалось около часа и 15 минут. В общей сложности девять рейсов были затронуты. Рейс из Франкфурта в Нюрнберг был отменен из-за акции, как и обратный рейс во Франкфурт. Шесть рейсов задержались, один был перенаправлен в Прагу, но также прибыл с опозданием в Нюрнберг. "Все вернулось в расписание", - сказал представитель аэропорта.

Дыра в проволочном заборе

Расследование показало, что активисты прорвали дыру в проволочном заборе, окружающем аэропорт. Соответствующие инструменты были найдены на месте. Как сообщил корреспондент dpa на месте, он нашел две пары кусачек возле дыры в южной части полосы.

Теперь двум женщинам предъявят обвинения в умышленном повреждении собственности, принуждении и незаконном проникновении.

Акция во время летних каникул

Акция состоялась во время летних каникул в Баварии. В это время происходит значительно больше полетов, от 120 до 140 взлетов и посадок по сравнению с обычным сезоном около 80-100, сказал представитель аэропорта. "У нас полные операции по полетам", - также сказал представитель полиции. Многие люди путешествовали в отпуск.

Хотя непосредственной опасности для всех не было, такое действие всегда создает опасную ситуацию, объяснил представитель аэропорта. Рядом с турбинами самолетов, которые могут простираться до 50 метров за aircraft, в зависимости от двигателя, существует риск для жизни.

Министр внутренних дел: "Абсолютная чушь"

Баварский министр внутренних дел Йоахим Геррманн (ХСС) резко осудил акцию. "Высокоопасные и радикальные действия активистов климатического хаоса - это абсолютная чушь. Это никак не 'мирное сопротивление', как всегда заявляют так называемые защитники климата". Он был шокирован тем, "насколько непокорными, упрямыми и безрассудными" они были.

"С такими блокирующими действиями они меньше всего помогают своей якобы цели защиты климата. Вместо этого они готовы подвергать опасности жизни других. Наряду с严重的惩罚，应对机场公司和运营商提出重大索赔要求", - сказал министр.

Нарушения по всей стране

"Последнее поколение" сообщило о нескольких акциях по всей стране. Два активиста в оранжевых жилетах безопасности вошли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн-Бонн.

Они мирно выразили свое сопротивление, держа плакаты с надписями "Нефть убивает" и "Подпишите договор", как сообщается в заявлении организации. "Взлетно-посадочные полосы не были пройдены". Например, в Нюрнберге они оставались на рулежной дорожке.

Призыв к полному отказу от угля, нефти и газа

Группа требует радикальных мер по борьбе с климатом, в том числе полный отказ от угля, нефти и газа. Они призывают к заключению международного договора об этом. С начала 2022 года группа организовывала дорожные блокировки, участники которых приклеивали себя к поверхностям.

Однако они недавно объявили о смене стратегии, пообещав больше не использовать клей. Климатические активисты недавно провели несколько акций в аэропортах, в том числе крупнейшем в Германии во Франкфурте в конце июля.

Фаэзер: "Эти преступные действия опасны и глупы"

Федеральный министр внутренних дел Надин Фаэзер (СДПГ) также резко осудила акции с клеем. На платформе X она упомянула о планируемом ужесточении закона, которое кабинет утвердил в июле. "Эти преступные действия опасны и глупы", - написала Фаэзер. "Мы предлагаем значительные тюремные сроки. И мы требуем, чтобы аэропорты лучше защищали свои объекты".

Правительство Германии хочет предотвратить опасные акции радикальных климатических активистов и других нарушителей в аэропортах с помощью поправки к Закону об авиационной безопасности. Ядро planned reform, which still needs to be decided by the Bundestag, is the creation of a new provision that makes the "intentional, unauthorized intrusion" onto the taxiway, runways, and other critical areas a punishable offense - if it endangers the safety of civil aviation.

Акции активистов привели к нарушению работы аэропорта более часа, что привело к задержке или отмене нескольких рейсов. Из-за демонстрации активистов они временно прорвали дыру в проволочном заборе, окружающем аэропорт.

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