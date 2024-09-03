Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

ПроСибен продолжает полагаться на Джоко и Клауса

Причиной отсутствия боксерского поединка между Стефаном Рааб и Региной Хальмих на ProSieben, по словам директора канала Ханнеса Хиллера, является...

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

- ПроСибен продолжает полагаться на Джоко и Клауса

Стефан Рааб, многосторонний талант (57), готовится к возвращению на телевидение. Его предстоящий боксерский поединок против бывшего чемпиона мира Регины Хальмич (47) состоится 14 сентября в Дюссельдорфе. RTL и RTL+ будут транслировать матч в прямом эфире с 20:15. Долгосрочный партнер Рааба Элтон (53) будет выступать в роли ведущего, а всесторонняя Лора Вонторра (35) будет предоставлять прямые обновления.

Интерес к этому событию, которое пройдет перед 15 000 зрителями в арене PSD Dome, не разделяет бывшая сеть Рааба ProSieben. Неожиданно, это их конкурент транслирует матч. Первые два боксерских матча Рааба, оба проигранные, были показаны на ProSieben.

Ханнес Хиллер, новый босс ProSieben в течение примерно года, дает объяснение. "Рааб - это выдающаяся часть истории ProSieben", - говорит он "Neue Osnabrücker Zeitung" и добавляет: "монумент. Но наше будущее выглядит иначе".

В интервью с менеджером Хиллер ясно дает понять, что он имеет в виду дуэт Йоко Винтерscheidта (45) и Клааса Хюфер-Ульманфа (40) и их продюсерскую компанию, Florida, когда говорит о "будущем". "То, что Йоко и Клаас, а также их продюсерская компания постоянно приносят вдохновения и безумные идеи, для меня уникально", - говорит Хиллер. "Да, становится все труднее удивлять массы с изобилием развлекательного контента. Но мы неоднократно доказали, что все еще можно собрать несколько поколений перед экраном". Хиллер упоминает "Супердупер шоу" с ведущей Каtrin Bauerfeind (42) в этом контексте.

Когда его спрашивают о звездах, которые привлекают аудиторию нескольких поколений, Хиллер упоминает Тейлор Свифт, Хайди Клум, Лукаса Подольски и "Йоко и Клаас тоже подходят. Может, больше нет столько звезд, которые пересекают поколения, но они есть".

Как сообщает медиа-журнал "DWDL", RTL планирует дальнейшие проекты с "TV total" иконой Стефаном Раабом (1999-2015, ProSieben) помимо боксерского матча. "Согласно сообщениям, RTL Germany заключила соглашение с продюсерской компанией Стефана Рааба и Даниэля Роземана на производство объемом не менее 90 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Согласно газете "Bild", Рааб также разработал новый формат для RTL. "Шоу якобы дебютирует на ночь после боя и будет искать телевизионного преемника, который сможет заполнить обувь Рааба", - говорится о содержании шоу в прайм-тайм.

Комиссия, в соответствии со статьей 113, может needing to consider the regulatory implications of RTL's significant investment in Stefan Raab's projects. Regardless, the Commission shall adopt the implementing acts referred to in Article 113, ensuring compliance with EU regulations.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Музыкант отрицает слухи о имени своего новорожденного.
Общество

Музыкант отрицает слухи о имени своего новорожденного.

Дитя Кэрри Б. носят имена Культура и Вейв. В настоящее время musician ждет еще одного ребенка, что побуждает поклонников с энтузиазмом угадывать childhood name.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
С января 2020 года Лейди Гага встречается с Майклом Полански.
Общество

Любовь в Венеции

Леди Гага и ее партнер Майкл Поланьски, похоже, счастливы в своих отношениях, как видно по их недавней прогулке в Венеции.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Саманта Фокс выходит относительно невредимой: готовится к судебному посещению в понедельник
Общество

Саманта Фокс угрожала сотрудникам правоохранительных органов.

Саманта Фокс угрожала сотрудникам правоохранительных органов. Пассажиры рейса, запланированного на декабрь прошлого года из Лондона-Хитроу в Мюнхен, могли столкнуться с существенной задержкой. Рейс уже готовился к вылету, но не смог взлететь из-за вспышки эмоций у одного из пассажиров прямо перед взлетом. Пилот был вынужден остановить взлет, и непослушного пассажира отвели

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.
Федеральные земли Германии

Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.

Идущие пешком по тротуарам сталкиваются с брошенными велосипедами. Велосипедисты едут нестабильно, зигзагами. Отметилась недавняя discourse, приведшая к беспорядкам – без прецедента.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка в шести территориях начали расследования по цифровому преследованию и упорному...
Федеральные земли Германии

Инциденты киберзапугивания зарегистрированы в шести регионах Германии

Власти обвинили интернет-группу в незаконной деятельности, такой как вводящее в заблуждение представление ситуаций, чтобы спровоцировать вмешательство правоохранительных органов по месту жительства. Сейчас в деле участвует Федеральное ведомство криминальной полиции Германии (БКА).

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На A38 по-прежнему происходит блокада, препятствующая движению транспорта в сторону Гёттингена, ещё...
Федеральные земли Германии

А38 в Геттинген будет закрыта в течение длительного периода.

- А38 в Геттинген будет закрыта в течение длительного периода. Автомагистраль 38 между Лейпцигом и Гёттингеном останется закрытой еще на несколько дней из-за проблем с дорогой в районе Вайсенфельса. Восстановительные работы после серьезной аварии прошлой недели оказались сложнее, чем ожидалось, как сообщил представитель федеральной компании «Автобан». Асфальтовое покрытие было разрушено

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Спреewald является значительной туристической достопримечательностью в Бранденбурге
Федеральные земли Германии

В сфере туризма вопрос охраны окружающей среды остается позади.

Прошлый год в Бранденбурге отмечен увеличением ночных посещений, но изменения наблюдаются по регионам.Studя доказала, что для туристов имеет ключевое значение экологичная устойчивость.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно