- ПроСибен продолжает полагаться на Джоко и Клауса

Стефан Рааб, многосторонний талант (57), готовится к возвращению на телевидение. Его предстоящий боксерский поединок против бывшего чемпиона мира Регины Хальмич (47) состоится 14 сентября в Дюссельдорфе. RTL и RTL+ будут транслировать матч в прямом эфире с 20:15. Долгосрочный партнер Рааба Элтон (53) будет выступать в роли ведущего, а всесторонняя Лора Вонторра (35) будет предоставлять прямые обновления.

Интерес к этому событию, которое пройдет перед 15 000 зрителями в арене PSD Dome, не разделяет бывшая сеть Рааба ProSieben. Неожиданно, это их конкурент транслирует матч. Первые два боксерских матча Рааба, оба проигранные, были показаны на ProSieben.

Ханнес Хиллер, новый босс ProSieben в течение примерно года, дает объяснение. "Рааб - это выдающаяся часть истории ProSieben", - говорит он "Neue Osnabrücker Zeitung" и добавляет: "монумент. Но наше будущее выглядит иначе".

В интервью с менеджером Хиллер ясно дает понять, что он имеет в виду дуэт Йоко Винтерscheidта (45) и Клааса Хюфер-Ульманфа (40) и их продюсерскую компанию, Florida, когда говорит о "будущем". "То, что Йоко и Клаас, а также их продюсерская компания постоянно приносят вдохновения и безумные идеи, для меня уникально", - говорит Хиллер. "Да, становится все труднее удивлять массы с изобилием развлекательного контента. Но мы неоднократно доказали, что все еще можно собрать несколько поколений перед экраном". Хиллер упоминает "Супердупер шоу" с ведущей Каtrin Bauerfeind (42) в этом контексте.

Когда его спрашивают о звездах, которые привлекают аудиторию нескольких поколений, Хиллер упоминает Тейлор Свифт, Хайди Клум, Лукаса Подольски и "Йоко и Клаас тоже подходят. Может, больше нет столько звезд, которые пересекают поколения, но они есть".

Как сообщает медиа-журнал "DWDL", RTL планирует дальнейшие проекты с "TV total" иконой Стефаном Раабом (1999-2015, ProSieben) помимо боксерского матча. "Согласно сообщениям, RTL Germany заключила соглашение с продюсерской компанией Стефана Рааба и Даниэля Роземана на производство объемом не менее 90 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Согласно газете "Bild", Рааб также разработал новый формат для RTL. "Шоу якобы дебютирует на ночь после боя и будет искать телевизионного преемника, который сможет заполнить обувь Рааба", - говорится о содержании шоу в прайм-тайм.

Комиссия, в соответствии со статьей 113, может

