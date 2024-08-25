- Прошу прощения за незаконное проникновение в дом вратаря.

Тренер Александр Цорнигер из «Греuther Fürth» выразил сожаление по поводу своей резкой критики голкипера Нахуэля Нолла. 56-летний тренер обвинил Нолла в ошибке, позволившей гостям сравнять счет в матче против «SC Paderborn» в 2-й Бундеслиге в субботу, и сделал это на глазах у телеаудитории. В видео, опубликованном в X, Цорнигер признался, что извинился перед Ноллом и командой на следующий день, сказав: «Так нужно было сделать. Я сожалею».

Цорнигер считает, что извинения должны быть произнесены в той же обстановке, где была высказана критика. «Вчера, в ситуации, которую я считаю неприкосновенной, я неправильно оценил обстоятельства в плане выбора слов, эмоций и перед командой. Мои эмоции взяли верх. Так не нужно было делать. Я переступил границы как тренер», - сказал тренер «Фюрта» в размышлениях о себе.

Ранее агент Нолла, Герхард Пошнер, отреагировал на критику Цорнигера. Пошнер хотел избежать дальнейших трений. «Не так уж и плохо. Это была оправданная критика от Алекса, полная эмоций, что может произойти сразу после матча. Футбол - это эмоции», - сказал бывший профессионал Пошнер агентства Vida 11 на «skysport.de».

21-летний Нолл допустил грубую ошибку, позволившую Гримальди сравнять счет. «Он не должен допускать подобных ошибок снова, иначе я буду задаваться вопросом, почему он находится на поле», - добавил Цорнигер.

«Нахuel допустил ошибку и, безусловно, извлечет из этого урок. Игрок также должен быть достаточно стойким, чтобы выдержать эмоциональную критику, особенно если она оправдана и исходит от своего собственного тренера», - сказал Пошнер. Нолл, арендованный у «TSG Hoffenheim», «железный парень» и справляется с такими ситуациями, заключил Пошнер.

Цорнигер был «невероятно зол» сразу после матча: «Такие ошибки не должны случаться у игрока с амбициями». Особенно потому, что эта ошибка имела предысторию. «Мы неоднократно обсуждали этот вопрос на тренировках». До сих пор Цорнигер не видел никаких улучшений в своем молодом голкипере.

После извинений перед Ноллом и командой Цорнигер признал, что его резкая критика ошибки Нолла против «SC Paderborn» была излишней, учитывая, что он представлял «SpVgg Greuther Fürth» в Германии. Во время интервью Цорнигер признался, что переступил границы как тренер и неправильно оценил ситуацию.

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