- Прощание с Адель отмечено изливом эмоций и экстравагантной пиротехникой.

Что нового? и Пока!: Музыкальная сенсация Адель распрощалась с Мюнхеном - после десяти выступлений в течение месяца. "Ура вам, Мюнхен!", - прокричала 36-летняя певица в субботу вечером, вызвав грозные аплодисменты более 70 000 фанатов, которые наслаждались ее выступлением в временном арене, специально построенном для ее концертного тура. И это было заслужено, так как Адель представила захватывающее шоу с жаркими песнями, живым развлечением и пронзительными эмоциями. "Это просто волшебно, у меня мурашки по коже", - восхитилась она своей аудиторией.

Фанаты со всего мира отправились в Мюнхен, чтобы увидеть Адель живьем. Всего было продано 730 000 билетов на все десять шоу, хотя они не были дешевыми. За свои кровно заработанные деньги зрители расположились в огромном пространстве, специально созданном для предпочтений Адель, украшенном в черно-белом стиле, соответствующем ее фирменному стилю.

Главной достопримечательностью был потрясающий экран, установивший мировой рекорд в 4159 квадратных метров, на котором одновременно транслировались Адель и музыкальные видео для каждого из ее треков. Стадион был окружен "Миром Адель", включающим в себя пункты питания и напитков и зону караоке, на территории мюнхенской выставки.

Теперь Адель готовится к своей обычной жизни. В ближайшие часы она улетит, как объявила толпе. Она также поделилась своими планами на понедельник: "Я поведу своего ребенка в школу".

Далее запланирован концертный тур в США, который состоится в конце октября в Лас-Вегасе. После этого Адель объявила, что она будет отдыхать довольно долго. Певица, известная своей нелюбовью к турам и последнему выступлению в Европе в 2016 году, хочет насладиться жизнью, которую она создала.

Возбуждение фанатов музыкой продолжало расти, когда они посещали концерты Адель, заполняя временную арену своими голосами, поющими вместе с ее хитами. После успешного выступления в Мюнхене Адель поделилась, что ей нравится возвращаться к своей обычной жизни, которая включает в себя отвод ребенка в школу и прослушивание музыки дома.

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