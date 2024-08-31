Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМузыка

Прощание с Адель отмечено изливом эмоций и экстравагантной пиротехникой.

Широкий восторг, развлечения и проблемы со светом знаменовали десятикратную интенсивность — с начала августа мировой поп-артист Эдель покорил аудиторию во всем мире своими концертами в Мюнхене. Однако занавес опустился.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Последнее выступление Адели в Мюнхене завершилось фейерверком и Волной эмоций.
Последнее выступление Адели в Мюнхене завершилось фейерверком и Волной эмоций.

- Прощание с Адель отмечено изливом эмоций и экстравагантной пиротехникой.

Что нового? и Пока!: Музыкальная сенсация Адель распрощалась с Мюнхеном - после десяти выступлений в течение месяца. "Ура вам, Мюнхен!", - прокричала 36-летняя певица в субботу вечером, вызвав грозные аплодисменты более 70 000 фанатов, которые наслаждались ее выступлением в временном арене, специально построенном для ее концертного тура. И это было заслужено, так как Адель представила захватывающее шоу с жаркими песнями, живым развлечением и пронзительными эмоциями. "Это просто волшебно, у меня мурашки по коже", - восхитилась она своей аудиторией.

Фанаты со всего мира отправились в Мюнхен, чтобы увидеть Адель живьем. Всего было продано 730 000 билетов на все десять шоу, хотя они не были дешевыми. За свои кровно заработанные деньги зрители расположились в огромном пространстве, специально созданном для предпочтений Адель, украшенном в черно-белом стиле, соответствующем ее фирменному стилю.

Главной достопримечательностью был потрясающий экран, установивший мировой рекорд в 4159 квадратных метров, на котором одновременно транслировались Адель и музыкальные видео для каждого из ее треков. Стадион был окружен "Миром Адель", включающим в себя пункты питания и напитков и зону караоке, на территории мюнхенской выставки.

Теперь Адель готовится к своей обычной жизни. В ближайшие часы она улетит, как объявила толпе. Она также поделилась своими планами на понедельник: "Я поведу своего ребенка в школу".

Далее запланирован концертный тур в США, который состоится в конце октября в Лас-Вегасе. После этого Адель объявила, что она будет отдыхать довольно долго. Певица, известная своей нелюбовью к турам и последнему выступлению в Европе в 2016 году, хочет насладиться жизнью, которую она создала.

Возбуждение фанатов музыкой продолжало расти, когда они посещали концерты Адель, заполняя временную арену своими голосами, поющими вместе с ее хитами. После успешного выступления в Мюнхене Адель поделилась, что ей нравится возвращаться к своей обычной жизни, которая включает в себя отвод ребенка в школу и прослушивание музыки дома.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Федеральные земли Германии

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов
Федеральные земли Германии

Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов

- Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов Вечерний инцидент с пожаром и нарушением связи прервал службу S-Bahn линии S1. По словам представителя, поезда в настоящее время курсируют с интервалом в 20 минут между Потсдамом и Берлин-Шöneberg. Причиной тому стало нарушение сигналов в Берлине-Целендорф, как сообщил спикер. Ранее

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.
Федеральные земли Германии

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

- После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое. Байер 04 менеджер, Хаби Алонсо, выразил разочарование, но сохранил хладнокровие после прерванной серии в национальном чемпионате. "Это трудно, горько. Сегодня мы не должны были проигрывать, учитывая первый тайм", - сказал 42-летний испанец в интервью Sky TV после домашнего

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Федеральные земли Германии

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.
Спорт

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей. Новак Джокович и Карлос Алькарас завершили свой путь на Открытом чемпионате США, оставив Яника Синнера как главного фаворита. В отличие от Джоковича и Алькараса, Синнер легко прошел через турнир Большого шлема в Нью-Йорке, обыграв Кристофера О'Коннелла. Мировой номер один

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно