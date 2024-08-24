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КультураНовостиУльрике из Гробэна

Прощальная трансляция собирает впечатляющие показатели зрителей.

Питер и Ульрике, Клёпель и фон дер Гробен, завершили свое цедвительство ведущими для RTL Aktuell. Их уход привёл к выдающейся телевизионной аудитории.

 and  Yaroslav Smith
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Последний выпуск RTL Aktuell собирает высокую аудиторию

- Прощальная трансляция собирает впечатляющие показатели зрителей.

В течение более чем 32 напряженных лет дуэт Петра Клоепеля (65) и Ульрике фон дер Гроeben (67) радовал зрителей "RTL Aktuell". Став неизменной частью немецкого телевидения, они приняли участие в 4580 передач. Поэтому неудивительно, что их прощальный выпуск вызвал такой интерес. По данным AGF Videoforschung и GfK, 2,74 миллиона зрителей посмотрели их последнее новостное шоу.

Подарок RTL Aktuell Клоепелю и фон дер Гроeben

23 августа "RTL Aktuell" показал впечатляющую долю рынка 18,9% среди общей аудитории. Среди ключевой аудитории 14-49 лет они превзошли ожидания, набрав 24,1% и привлекая 554 000 зрителей. Эти цифры еще более впечатляющи, учитывая, что "RTL Aktuell" обычно имеет долю рынка 15,3% среди общей аудитории и 16,7% среди аудитории 14-49 лет в течение года.

Прощание с Клоепелем и фон дер Гроeben

В трогательной дань уважения RTL пригласил ведущую-звезду Фрауке Людовиг (60) провести специальный выпуск, вспоминающий самые памятные моменты из истории "RTL Aktuell". Этот незабываемый специальный выпуск, "RTL Aktuell Spezial: Abschied", собрал 2,56 миллиона зрителей, получив долю рынка 16,0% среди общей аудитории. Аудитория 14-49 лет также показала свою признательность, с 569 000 зрителей, получив впечатляющую долю рынка 22,1%.

После 32 лет вместе занавес опускается

В марте 2024 года Петр Клоепель и Ульрике фон дер Гроeben объявили, что уйдут на пенсию в августе. Клоепель, присоединившийся к команде "RTL Aktuell" в качестве корреспондента США в 1990 году и позже заняв пост главного ведущего новостей в 1992 году, был неотъемлемой частью команды более 30 лет. С 1989 года фон дер Гроeben также была бесценным активом команды, занимая должности редактора и спортивного ведущего.

  1. В своем прощальном сегменте Ульрике фон дер Гроeben и Петр Клоепель поделились теплыми словами благодарности со своими преданными зрителями, выразив благодарность за поддержку, которую они получали на протяжении всей своей 32-летней карьеры на RTL Aktuell.
  2. Несмотря на уход из "RTL Aktuell", Ульрике фон дер Гроeben и Петр Клоепель продолжают оставаться активными в индустрии, время от времени появляясь в качестве гостей в других шоу, демонстрируя свое непреходящее влияние на немецкое телевидение.

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