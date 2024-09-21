Прощайтесь с "культурой приветствия", Германия уступает ультраконсервативным требованиям и усиливает контроль на границах.

Рядом с рекой, мост соединяет две европейские страны, служа воротами из Польши. Очередь из машин терпеливо ждет разрешения въехать в Германию. Вооруженные пулеметами и одетые в жилеты высокой видимости немецкие сотрудники полиции либо пропускают автомобили, либо останавливают подозрительные.

Том Кние, молодо выглядящий полицейский, делится своими мыслями между патрулями, объясняя, что те, кто не соответствует критериям въезда в Германию или стандартам зоны Шенгена, могут подвергнуться дополнительному полицейскому вниманию.

Такие сценарии теперь обычны на сухопутных границах Германии.

16 сентября Берлин распорядился временно восстановить пограничный контроль на границах Германии с Бельгией, Голландией, Люксембургом, Францией и Дания.

Эта мера расширяет уже действующие на границах с Польшей, Австрией, Чешской Республикой и Швейцарией, которые были введены с октября.

Основной причиной этого является внутренняя немецкая ситуация, которая оказывает давление на канцлера Олафа Шольца и его правительство. Наиболее серьезная проблема исходит от растущей и самоуверенной крайне правой партии в Германии.

Однако эти меры также знаменуют конец щедрой миграционной политики Германии – культуры гостеприимства, или "культуры приема", инициированной предшественницей Ангелой Меркель в 2015 году. Эти проверки ставят под вопрос устойчивость зоны Шенгена.

Терроризм, миграция и АФД

Наличие плакатов партии "Альтернатива для Германии" (АФД) вдоль дороги в Фрэнкфурт/Одер служит напоминанием о их позиции по пограничной безопасности. Один плакат гласит: "МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАС!", с изображением орла над мусорным баком, в котором находится светофор (символизирующий коалиционное правительство) и, коварно, мечеть.

Серия терактов, предшествовавших важным региональным выборам в правых регионах, вынесла вопрос миграции на первый план. В июне 25-летний афганец убил полицейского в Мангейме, а затем 26-летний сириец убил троих человек в Солingen несколько недель спустя. Оба инцидента были использованы АФД.

Среди самых спорных фигур партии, Бьорн Хёкке призвал положить конец "ошибочному пути принудительного multiculturalзма".

В начале сентября АФД стала первой крайне правой партией со времен нацистской эпохи, одержавшей убедительную победу на выборах в земле. Их триумф в Тюрингии, бывшей восточногерманской земле, последовал за близким вторым местом в Саксонии.

Слабеющая хватка Шольца

АФД давно выступает за антииммиграционную платформу. Совместный лидер АФД Алиса Вайдель ранее заявляла, что Германия стала "страной без границ, где каждый может войти безнаказанно".

Их успех, а также рост фракции крайне левых, разделяющей антииммиграционные взгляды, ослабил поддержку Шольца и заставил канцлера принять меры, в частности, в вопросе миграции.

Перед введением пограничных ограничений Шольц сказал в немецком парламенте: "Мы проводим эти меры, несмотря на вызовы, которые они создают для наших соседей..." Он добавил: "Я считаю, что мы должны выдержать это противостояние".

Рафаэль Боссонг, исследователь из Германского института международных и безопасностиских дел, считает, что уступки правым популистам не приведут к избирательным победам. Вместо этого основные партии могут столкнуться с отрицательными последствиями, если займут подобные позиции АФД.

Возможны дополнительные трудности для Шольца и его правительства в эти выходные, когда в Бранденбурге пройдут региональные выборы для избрания новых лидеров.

Текущие прогнозы предполагают, что АФД получит 28,4% голосов, обойдя Социал-демократическую партию Шольца, которая, как ожидается, займет второе место с 24,7%.

Результат может еще больше дестабилизировать коалицию Шольца и усилить призывы к досрочным федеральным выборам до сентября 2023 года.

Закат культуры гостеприимства?

Призыв к ужесточению пограничного контроля в Германии также сигнализирует о смене курса в Европейском Союзе от политики Меркель.

В 2015 году Меркель открыла границы Германии для мигрантов, ищущих убежища – в основном сирийцев из-за гражданской войны в стране. Данные правительства Германии показывают, что с 2015 по 2023 год в страну прибыло 13,7 миллиона негерманских мигрантов. По сравнению с этим, до 2015 года в Германию въехало только 5,8 миллиона мигрантов.

Действия Меркель стали известны как культура гостеприимства и сделали Германию мировым лидером в области либеральной миграционной политики.

На данный момент Герхард Кнаус, советник по миграции правительства Меркель в то время, считает, что нынешнее немецкое правительство пассивно попадает в ловушку. Он ожидает, что клятва контролировать нерегулярную миграцию на границах приведет к нереалистичным ожиданиям строительства барьеров и превращения стран в крепости.

По мнению Кнауса, нынешнее правительство сталкивается с необходимостью регулировать и контролировать миграцию, что оно признает как легитимное требование от крайне правых. Однако оно не может эффективно ответить на этот вызов.

Кнаус считает, что перспектива изменения немецкой политики несет в себе новую опасность.

"Если вы обещаете управлять эмоционально заряженным вопросом, таким как миграция, и ваша стратегия проваливается, вы не только не достигнете своей цели, но и создадите провал, который радикалы, готовые пойти на крайние меры, с радостью используют", - сказал Кнаус.

Введенные пограничные Controls затрагивают отношения Германии не только с соседними странами в зоне Шенгена, такими как Бельгия, Франция и Люксембург, но и в более широком масштабе с остальной Европой. Это воспринимается как отход от всемирно известной политики культуры гостеприимства, инициированной Ангелой Меркель в 2015 году.

Несмотря на растущее присутствие и влияние правых партий, таких как "Альтернатива для Германии" (АфД), в европейской политике, Gerald Knaus, консультант по миграционной политике правительства Меркель, выражает обеспокоенность возможными последствиями неэффективного управления миграционной политикой. Он предупреждает, что такое пренебрежение может быть использовано радикальными группами, что может привести к опасной эскалации.

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