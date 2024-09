Прощайте с пандами в зоопарке Атланты после четверти века

Уход панд из зоопарка Атланты – это смешанные чувства. С 1999 года они были иконой зоопарка и города, их изображения украшали билборды по всему Атланте, а живая камера с пандой была любимым местным развлечением.

Панды редко встречаются в американских зоопарках. Перед прибытием двух медведей в Сан-Диего минувшим летом, панды Атланты были единственными в Соединенных Штатах. Они служили очаровательными послами своего вида, привлекая миллионы посетителей и обучая их проблемам, с которыми панды сталкиваются в дикой природе.

Доктор Сэм Ривера, вице-президент по здравоохранению животных в зоопарке Атланты, который работал с пандой с момента их прибытия 25 лет назад, признает, что прощание будет трудным. Но обмен пандами между Китаем и международными зоопарками, такими как зоопарк Атланты, является жизненно важной частью поддержки этого находящегося под угрозой исчезновения вида. Благодаря возможности изучать панд в различных зоологических учреждениях, ученые могут проводить исследования в разных условиях, получая знания, которые могли бы быть упущены в естественной среде обитания медведей. Это также способствует сотрудничеству с не зоологическими образовательными и исследовательскими учреждениями. Международные партнерства помогли ученым лучше понять биологию, поведение и экологические вызовы панд.

Достижения

Зоопарк Атланты отметил несколько вех с пандой за последние 25 лет. В 2016 году Лун Лун и Ян Ян родили Я Лун и Си Лун, их второй набор близнецов – впервые в США зоопарк вырастил две пары близнецов панд. Успех искусственного оплодотворения был одним из многих значительных достижений в области разведения и мониторинга беременности панд в зоопарке. Доктор Ривера гордится достижениями зоопарка в области разведения и мониторинга беременности панд. Другие примечательные достижения включают значительные успехи в изучении материнского поведения гигантских панд и, в сотрудничестве с партнерами из Джорджии Тек, определение того, что гигантские панды имеют цветовое зрение, подобное другим медведям.

Еще одним преимуществом содержания панд за пределами Китая является возможность для публики увидеть их близко. Это уникальная возможность узнать об угрожаемом виде, а также собрать важные средства для поддержки исследований. Зоопарк Атланты сообщает, что они собрали более 17 миллионов долларов на сохранение гигантских панд в Китае. Большая часть этих средств была направлена на поддержку восьми различных китайских природных резерватов.

И это работает. Раньше считавшиеся находящимися под угрозой исчезновения, панды восстанавливаются. По данным Всемирного фонда дикой природы, в 1980-х годах в дикой природе насчитывалось около тысячи панд. К 2016 году гигантская панда была снята с списка находящихся под угрозой исчезновения видов. За последнее десятилетие население гигантских панд увеличилось на 17%.

Почему гигантские панды важны?

Хотя они больше не находятся под угрозой исчезновения, панды все еще находятся в опасности. Зоопарк Атланты сообщает, что общее число гигантских панд все еще недостаточно для поддержания жизнеспособного населения. Основная проблема, с которой сталкиваются панды, – это потеря среды обитания, и в настоящее время только 61% населения панд в Китае защищено правительственными резерватами. Их естественные среды обитания малы и фрагментированы, что препятствует смешиванию и спариванию и ограничивает подходящие места для гнездования матерей. И когда панды страдают, страдают и другие животные. Их среды обитания, бамбуковые леса Китая, также являются домом для многих других видов. Панды играют жизненно важную роль в своей среде, распространяя семена по ландшафту и способствуя здоровью и разнообразию леса. Защищая панды, мы помогаем сохранить эти ценные экосистемы.

"Панда-Палоуза"

И если вы хотите попрощаться с пандой зоопарка Атланты, зоопарк сделает это в стиле с событием "Панда-Палоуза" 5 октября 2024 года. Узнайте подробности на zooatlanta.org.

Когда зоопарк Атланты прощается со своими пандой этой осенью, прибытие новых панд в зоопарк Сан-Диего и Национальный зоопарк Смитсоновского института является свидетельством продолжающегося обязательства по сохранению этих замечательных млекопитающих и напоминает нам о важной роли, которую мы играем в защите не только гигантской панды, но и всех животных, чтобы они могли праздноваться поколениями.

Как помочь гигантским панд

Если вы заботитесь о судьбе гигантских панд, есть способы помочь. Поддержка заслуживающих доверия благотворительных организаций, занимающихся сохранением панд, является прямым способом внести свой вклад. Эти группы сосредоточены на научных исследованиях, образовательных программах и сохранении среды обитания.

Зоопарк Атланты участвует в программах полевого консервации tanto местно, как и по всему миру, включая работу в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке. Они поддерживают финансирование других установленных консервационных организаций, а также проектов, исследований и образовательных программ в своем зоопарке.

Объединение дикой природы Сан-Диего – международная некоммерческая организация, разделенная на две части: зоопарк Сан-Диего и парк сафари Сан-Диего. Они разрабатывают устойчивые решения по сохранению через образование, здравоохранение дикой природы и науку.

Всемирный фонд дикой природы (ВФП) занимается сохранением гигантских панд уже несколько десятилетий, работая над сохранением среды обитания и политическим лоббированием.

Международные панды – организация, специально ориентированная на сохранение и размножение гигантской панды, поддерживая центры разведения и исследования в Китае.

Вы также можете оказать влияние, посещая другие заслуживающие доверия зоопарки и поддерживая их исследования, а также распространяя информацию о сохранении. Размещение информации, поддержка инициатив, связанных с пандой, и забота об окружающей среде все это способствует делу.

Во время своего пребывания в зоопарке Атланты "мы" как посетители имели уникальную возможность увидеть этих замечательных созданий близко. Кроме того, средства, собранные "нами" от посещения зоопарка, существенно способствовали усилиям по сохранению гигантских панд в Китае.

