- Прорыв и награду за третье место.

Курт Бендлин, бывший рекордсмен мира в десятиборье, прощается. Его супруга сообщила немецкому агентству новостей, что он ушел в последний четверг в Падерборне. Отец двоих детей был 81-летним.

Великий спортсмен, стойкий чемпион: жаркий рекорд десятиборья Курта Бендлина

Ранее коронованный чемпион десятиборья Курт Бендлин привлек внимание в летние месяцы 1967 года своим жарким рекордом десятиборья, оставив неизгладимый след в легкой атлетике. Однако врожденно талантливый спортсмен из города Маленте в Шлезвиг-Гольштейне всегда был особенно восторжен по поводу своей бронзовой медали Олимпиады.**

14 мая 1967 года подтянутый студенческий спортсмен завершил жаркий уик-энд своей спортивной жизни, установив потрясающий мировой рекорд десятиборья. На стадионе университета гейдельберга Бендлин набрал 8319 очков при температуре 38 градусов Цельсия в тени - зрители аплодировали своему "Атлетическому королю" на пике карьеры. Этот подвиг, бронзовая медаль Олимпиады в 1968 году в Мехико, четыре немецких чемпионских титула и звание "Спортсмена года" в 1967 году были его самыми триумфальными достижениями.**

Бронзовая медаль не теряла своего блеска

Для отца Николая и Коли блеск бронзовой медали никогда не тускнел. Он пришел неожиданно и потребовал стойкости: через год после своего мирового рекорда Бендлин был главным претендентом на Мехико, несмотря на травму во время подготовки в Флагстаффе, США, и всего шесть недель тренировок.**

14 операций за карьеру

Скованный судорогами, немецкий спортсмен с невероятной энергией пробился на подиум во второй день. "Что я вытащил из себя в аду олимпийского десятиборья - это было невероятно", - заявил миниатюрный всесторонний спортсмен. "Это было мое лучшее выступление".**

Свадьба - наконец-то

За его спортивными успехами стояли признанные тренеры Берти Сумерс и Фридель Ширмер. Но его истинное счастье носил одно имя: Мартина. Они знали друг друга с 1966 года, но пара поженилась только в 1980 году - через 14 лет. "Мой муж не мог решить, что ему выбрать: десятиборье, карьеру или брак", - смеясь, сказала его жена на его 65-летие. "Мой муж щедрый, полный сердца и всегда готов помочь", - сказала Мартина Бендлин о своем муже.**

Живи настоящим

Квалифицированный инструктор по спорту занимался фитнесом для уставших руководителей в Маленте, своем родном городе. Он также координировал программы "отец и ребенок" на "лагере" на ферме в Падерборне и был активно вовлечен в социальные инициативы, помогая тем, кто борется с зависимостью, снова встать на ноги. "Никогда не сдавайся! Используй каждую возможность", - был его девиз до конца. "Для меня важно только настоящее. Я живу в настоящем и всегда живу так, как будто это мой последний день", - признался неугомонный пенсионер, отмечая свой 75-й день рождения.**

Несмотря на свою отставку, Курт Бендлин продолжал демонстрировать свой дух "десятиборья", помогая тем, кто нуждался, особенно тем, кто борется с зависимостью. В последние годы он часто подчеркивал: "Десятиборье не было просто о физической силе; оно требовало стойкого боя, чтобы преодолеть любой вызов, и это отношение я применяю к жизни сегодня".

После десятилетий преданности легкой атлетике и социальным причинам дух "десятиборья" Курта Бендлина оставался непоколебимым до его пенсионных лет, доказав, что он был не только великим спортсменом, но и стойким чемпионом в лице испытаний жизни.

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