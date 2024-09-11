Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Пропавшие черепа на месте археологических раскопок

В ходе работ по развитию инфраструктуры в Северной Тюрингии рабочие открыли древнее захоронение. Специалисты проанализировали найденные артефакты, что привело к опустошительному открытию, впоследствии зафиксированному в отчете.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Строительные работы в районе Кiffeгаузурого периода открыли погребальный участок. Жаль, что череп...
Строительные работы в районе Кiffeгаузурого периода открыли погребальный участок. Жаль, что череп от одного из скелетов был захвачен.

- Пропавшие черепа на месте археологических раскопок

Следуя таинственному исчезновению черепа с археологической раскопки в районе Кифхойзера, специалисты удвоили пессимизм в отношении того, что костный остаток когда-либо появится снова. Как и в случае со многими украденными артефактами, преступники обычно их продают, предоставляя правоохранительным органам шанс раскрыть дело. Но в этом случае шансы кажутся маловероятными, сказал Роберт Кнехтель, региональный представитель Государственного управления по сохранению наследия и археологии. Об этом первоначально сообщало MDR Thuringia Online.

Кнехтель добавил, что хотя случаи кражи артефактов во время раскопок не являются нормой, они, к сожалению, случаются. Он считает нынешнюю ситуацию особенно неуважительной и разочаровывающей. К раздражению добавилось осознание того, что из-за прошлого опыта гробокопателей находка в Требре еще не была объявлена публично. Раскопки уже завершены, но строительные работы еще не начались.

Во время дорожных работ были обнаружены пять захоронений бронзового века. Погребенные были положены в модной для того времени позе "сидя" - с подогнутыми ногами - и снабжены едой в глиняных горшках в качестве погребальных даров, объяснил Кнехтель. К сожалению, нам не удалось завершить срочное исследование этих находок на прошлой неделе. Когда мы планировали возобновить работу над оставшимся захоронением в понедельник, мы обнаружили, что череп пропал, и нам пришлось подать заявление в полицию. Полиция быстро подтвердила кражу.

Защита раскопок является стандартной процедурой, сказал Кнехтель. На открытых полях, удаленных от поселений, может быть достаточно простого знака, такого как лента с предупреждением. Но в густонаселенных районах могут потребоваться более надежные меры, такие как запираемый строительный забор. Однако это не было возможно на раскопках в Требре из-за ограничений доступа к жилым домам.

О краже черепа с археологических раскопок в Требре было сообщено в полицию, так как необходимо было подать заявление. Учитывая более высокую плотность населения и ограничения доступа к жилым домам на месте раскопок, более надежные меры безопасности могли бы предотвратить кражу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно