- Пропавшие черепа на месте археологических раскопок

Следуя таинственному исчезновению черепа с археологической раскопки в районе Кифхойзера, специалисты удвоили пессимизм в отношении того, что костный остаток когда-либо появится снова. Как и в случае со многими украденными артефактами, преступники обычно их продают, предоставляя правоохранительным органам шанс раскрыть дело. Но в этом случае шансы кажутся маловероятными, сказал Роберт Кнехтель, региональный представитель Государственного управления по сохранению наследия и археологии. Об этом первоначально сообщало MDR Thuringia Online.

Кнехтель добавил, что хотя случаи кражи артефактов во время раскопок не являются нормой, они, к сожалению, случаются. Он считает нынешнюю ситуацию особенно неуважительной и разочаровывающей. К раздражению добавилось осознание того, что из-за прошлого опыта гробокопателей находка в Требре еще не была объявлена публично. Раскопки уже завершены, но строительные работы еще не начались.

Во время дорожных работ были обнаружены пять захоронений бронзового века. Погребенные были положены в модной для того времени позе "сидя" - с подогнутыми ногами - и снабжены едой в глиняных горшках в качестве погребальных даров, объяснил Кнехтель. К сожалению, нам не удалось завершить срочное исследование этих находок на прошлой неделе. Когда мы планировали возобновить работу над оставшимся захоронением в понедельник, мы обнаружили, что череп пропал, и нам пришлось подать заявление в полицию. Полиция быстро подтвердила кражу.

Защита раскопок является стандартной процедурой, сказал Кнехтель. На открытых полях, удаленных от поселений, может быть достаточно простого знака, такого как лента с предупреждением. Но в густонаселенных районах могут потребоваться более надежные меры, такие как запираемый строительный забор. Однако это не было возможно на раскопках в Требре из-за ограничений доступа к жилым домам.

О краже черепа с археологических раскопок в Требре было сообщено в полицию, так как необходимо было подать заявление. Учитывая более высокую плотность населения и ограничения доступа к жилым домам на месте раскопок, более надежные меры безопасности могли бы предотвратить кражу.

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