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Пропалестинское митинг в Берлине завершилось ненавистью и нацистскими жестами

 and  Alex Stellmacher
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В окружении критики, ярости и ненависти: премьер-министр Израиля, Нетаньяху.
В окружении критики, ярости и ненависти: премьер-министр Израиля, Нетаньяху.

Пропалестинское митинг в Берлине завершилось ненавистью и нацистскими жестами

Тысячи людей собрались в Берлине в субботу, чтобы отстаивать права палестинцев. Вместо этого они напали на полицию, открыто поддержали ХАМАС и даже копировали нацистские приветствия.

Согласно сообщениям полиции, более 10 офицеров получили ранения во время митинга в поддержку Палестины в Берлине. Офицеров закидывали камнями, бутылками и яйцами на ночном мероприятии, как заявил представитель полиции. Также сообщается, что были атакованы контрпротестующие. Раненые офицеры продолжали выполнять свои обязанности в районе Кройцберг, хотя неясно, были ли ранены контрпротестующие.

В социальной сети X полиция сообщила, что протестующие скандировали "антиизраильские и враждебные полиции лозунги". Более 23 человек были задержаны для проверки личности. Полиция начала расследования по делам о причинении телесных повреждений, подстрекательстве и серьезном нарушении общественного порядка.

В разное время в демонстрации принимали участие до 1000 человек, при этом на дежурстве находилось около 400 полицейских.

"Ебаные сионисты"

Основной целью митинга было отстаивание прав палестинцев. Однако видеозаписи показывают, как протестующие скандируют "Пошел на хер, Израиль" и "Пошел на хер, Германия", а также "ХАМАС, ХАМАС". Можно услышать фразу "Ебаные сионисты". По крайней мере, один сторонник палестинцев открыто демонстрирует нацистское приветствие перед камерой.

Исламистская террористическая организация ХАМАС совершила крупную резню 7 октября 2023 года, в результате чего погибли по крайней мере 1139 израильтян, после чего началась война между Израилем и Газой. В результате израильской военной операции, по данным палестинских источников, в секторе Газа погибли почти 40 000 человек.

Несмотря на то, что основное внимание было сосредоточено на правах палестинцев, Европейский союз осудил действия протестующих в Берлине. Представитель ЕС заявил: "Такие насилие и ненависть, в том числе нацистские приветствия и поддержка террористических организаций, не имеют места в какой-либо демократической обществе".

В свете позиции ЕС по правам человека и мирным протестамlikely, что Европейский союз будет учитывать эти события при оценке своих отношений с Германией и палестинским движением в будущем.

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