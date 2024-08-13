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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Пропал пловчик - 80-летний мужчина найден мертвым

Старший мужчина плавает в озере южнее Нюрнберга. Когда он не возвращается даже через часы, начинается масштабная спасательная операция. Теперь есть ясность.

 and  Melissa Williams
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- Пропал пловчик - 80-летний мужчина найден мертвым

После того, как 80-летний пловца пропал в озере в Средней Франконии, пешеходы обнаружили тело мужчины в воде. Полиция извлекла его. На данный момент нет никаких признаков криминальной деятельности, заявил представитель полиции. Следовательно, можно предположить, что мужчина утонул.

Свидетель видел, как пожилой мужчина вошел в воду в большом охотничьем озере недалеко от Фойхта в субботу. Когда мужчина не вернулся через несколько часов, его жена позвонила в полицию. Согласно родственникам, мужчина является хорошим пловцом и регулярно плавает в этом озере.

Полномасштабные поиски с участием водолазов, вертолета и собак-поисковиков в течение выходных не увенчались успехом.

Дело о пропавшем пловце передано в суд для официального расследования. Несмотря на то, что мужчина был сильным пловцом, отсутствие попыток спасения указывает на то, что он мог столкнуться с непредвиденными обстоятельствами в озере.

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