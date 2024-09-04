Проникновение предполагаемых контрабандистских синдикатов в пять немецких регионов.

В ходе операции было обнаружено шестнадцать из девятнадцати разыскиваемых предметов, в основном в Йене. Дальнейшие расследования проводились в Зондерсхаузене, Нордхаузене и Бад-Зулце. Также проводились операции в Баден-Вюртемберге, Саксонии-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии. Как заявил представитель правоохранительных органов, были задержаны пять человек, которые родом из Сирии и Ирака.

На самом деле, по этому делу насчитывается восемнадцать подозреваемых в возрасте от 23 до 57 лет. Прокуратура Гера расследует их причастность к организованной и коммерческой торговле людьми. Как считается, эта группировка помогла переправить не менее 140 человек через Западно-Балканский маршрут и через Словакию и Чехию в Германию.

За каждого переправленного человека якобы требовали 700 евро. Эти люди содержались в секретном месте в Йене до завершения оплаты, как заявил представитель полиции. Для этого использовался секретный метод банкинга Хавала в Германии. Этот метод позволяет переводить деньги за границу анонимно за комиссию.

Хотя основные операции проводились в различных регионах Германии, метод банкинга Хавала также использовался в других частях Европы, где происходили Activities. Прокуратура Гера расширяет расследование, чтобы установить возможные связи в этих других регионах.

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