- Промышленность с меньшим оборотом в Тюрингии

Продажи промышленности Тюрингии сократились в первом полугодии. С января по июнь компании генерировали примерно 18,3 миллиарда евро, что на 1,6 миллиарда евро или 7,8 процента меньше, чем в тот же период прошлого года, согласно статистическому управлению земли. С поправкой на инфляцию доходы сократились на 0,8 процента.

Особенно пострадали внутренние продажи, которые снизились на 9,7 процента до 11,4 миллиарда евро. С поправкой на инфляцию это сокращение составило 1,6 процента. Экспорт сократился на 325,2 миллиона евро или 4,5 процента, но с поправкой на инфляцию наблюдался небольшой рост на 0,6 процента по сравнению с первым полугодием 2023 года. Доля экспорта составила 37,6 процента, что выше уровня предыдущего года в 36,3 процента. В целом, товаров на сумму 6,9 миллиарда евро было экспортировано.

Машиностроение демонстрирует рост

Среди прочего, машиностроение показало хорошие результаты с ростом продаж на 3,3 процента, как и автомобильная промышленность, которая является важной для Тюрингии, с ростом на 1,4 процента. Однако пищевая промышленность пострадала от снижения на 15,5 процента, а производители электрооборудования увидели снижение продаж на 13,6 процента.

Число сотрудников в промышленности Тюрингии сократилось на 325 до 143 682 в первом полугодии, согласно статистическому управлению. Данные были собраны от 799 компаний с не менее чем 50 сотрудниками каждая.

Положительная динамика в машиностроении объясняется увеличением производства оборудования, продажи которого выросли на 3,3 процента. Несмотря на общее сокращение продаж промышленности Тюрингии, производство оборудования продемонстрировало устойчивость.

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