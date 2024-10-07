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Промышленная акция доковосхозов на восточном побережье подходит к концу.

 and  James Williams
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Промышленная акция доковосхозов на восточном побережье подходит к концу.

Следуя за трехдневным противостоянием, докеры на восточном побережье США возобновляют свою работу. В соответствии с совместным заявлением, Международная ассоциация докеров (ILA) и Альянс морской индустрии США (USMX) согласовали предварительные условия оплаты и продлили основной контракт до 15 января. Это позволяет им пересмотреть и решить оставшиеся вопросы в будущем.

Вчера, около 45 000 докеров, объединенных под флагом ILA, начали забастовку из-за отсутствия соглашения об оплате труда с USMX. ILA добивается существенного повышения заработной платы и гарантий занятости против автоматизации. СМИ сообщают, что профсоюз стремится к увеличению зарплаты на 77% в течение шести лет, но предложение работодателя о повышении заработка почти на 50% не было достаточно, чтобы прекратить забастовку.

Изначально президент США Джо Байден, сторонник труда, призвал обе стороны к быстрым переговорам. Недавно секретарь транспорта США Пит Буттиджд подчеркнул, что, по его мнению, две стороны не так далеко друг от друга, как может показаться. Говоря с CNBC, Буттиджд призвал обе стороны вернуться к переговорам, достичь соглашения и снова запустить порты. Он также призвал судовладельцев проявить гибкость, учитывая их недавние значительные прибыли и возможность поделиться частью этих доходов.

Порты восточного побережья обрабатывают примерно половину контейнерного трафика США. Члены ILA отвечают за погрузку и разгрузку судов и техническое обслуживание портового оборудования.

Текущая забастовка докеров вызвала серьезные нарушения в экономике восточного побережья. После достижения соглашения улучшенные условия оплаты и гарантии могут повысить моральный дух и безопасность занятости членов ILA.

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