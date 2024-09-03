- Промель Хоффенхайма отсутствовал на длительный период времени.

TSG 1899 Hoffenheim's полузащитник Гриша Прёмель выбыл из строя на несколько месяцев из-за разрыва связок крестообразных связок правого колена. Несчастный случай произошел во время тренировки, как объявил клуб. Это не первый длительный перерыв в карьере Прёмеля в футболке Хоффенхайма, так как два года назад он также получил перелом лодыжки.

"Для нас и лично для Гриши это трудные новости", - прокомментировал Франк Крамер, и.о. спортивного директора. "Он очень важный игрок tanto на поле, как и за его пределами для нашей команды. Это особенно тяжело, учитывая, что мы приближаемся к загруженному периоду с играми tanto на внутренней, как и на международной арене".

Несмотря на трудности, FC Union Berlin остается серьезным соперником, учитывая их сильный старт в Бундеслиге. Отсутствие Прёмеля на поле может повлиять на стратегию Хоффенхайма, когда они готовятся встретиться с командой, занимающей первое место.

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