Прокуроры Лос-Анджелеса изучат новые доказательства в 1996 году, когда братья Менендес были осуждены за убийство.

Лос-Анджелес (AP): Власти Лос-Анджелеса пересматривают пожизненные сроки для братьев Менендесов, осужденных за убийство своих родителей в их особняке в Беверли-Хиллз более тридцати лет назад, как объявил вчера окружной прокурор города.

На пресс-конференции окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон сообщил, что адвокаты Эрика Менендеса, 53-летнего, и его брата Лайла, 56-летнего, подали ходатайство в суд о пересмотре их приговоров.

Гаскон подчеркнул, что нет споров о причастности братьев к убийствам, но его офис будет изучать новую доказательную базу и решать, заслуживает ли она пересмотра дела. Слушание назначено на 29 ноября.

"Мы еще не пришли к выводу. Мы изучаем данные", - сказал Гаскон.

Новые доказательства, представленные в ходатайстве, якобы включают письмо Эрика Менендеса, в котором он заявляет, что подвергался сексуальному насилию со стороны отца. Гаскон считает, что тема сексуального насилия сегодня рассматривается иначе.

Гаскон признал, что не был осведомлен о "доказательной базе" представленных на суде доказательств.

"Мы изучим каждый их аспект", - сказал Гаскон, который баллотируется на переизбрание и упомянул, что за время своего пребывания на посту более 350 человек были переосуждены, и менее 1% из них совершили повторное преступление.

Адвокат братьев КливGardner поблагодарил прокурора за решение, заявив, что новое понимание того, как сексуальное и физическое насилие влияет на детей, а также новые доказательства свидетельствуют о необходимости пересмотра дела.

"В свете глубочайшего прогресса в нашем понимании того, как насилие влияет как на мальчиков, так и на девочек, и в свете значительных новых доказательств мы считаем, что пересмотр приговора является правильным выбором", - написал Гарден в письме в AP. "Братья провели более трех десятилетий в тюрьме. Настало время".

Дело вновь привлекло общественное внимание в последние недели после выхода на Netflix документального сериала "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов".

В заявлении, распространенном его женой, Эрик Менендес раскритиковал шоу как "неточную" и "неправильную" трактовку, которая возвращает их к тому времени, когда прокуроры "строили нарратив на основе убеждения, что мужчины не подвергаются сексуальному насилию и что мужчины переживают посттравматическое стрессовое расстройство после изнасилования иначе, чем женщины".

Братья были приговорены к пожизненному заключению в 1989 году за убийство своих родителей, Жозе и Китти Менендесов.

Лайл, тогда 21-летний, и Эрик, 18-летний, признались в убийстве своего отца, высокопоставленного сотрудника развлекательной индустрии, и матери из ружья, но утверждали, что боялись, что их родители собираются их устранить, чтобы скрыть длительное сексуальное насилие отца над Эриком.

Прокуроры утверждали, что нет доказательств никакого насилия. Их аргумент вращался вокруг того, что братья хотели наследство своих родителей стоимостью в миллионы долларов.

Присяжные выбрали пожизненное заключение без права на досрочное освобождение вместо смертной казни.

Офис окружного прокурора будет пересматривать новые доказательства в деле братьев Менендесов, чтобы решить, нужен ли им пересмотр дела. Адвокаты Эрика и Лайла Менендесов выступают за пересмотр дела, считая, что их понимание воздействия сексуального и физического насилия на детей, а также новые доказательства оправдывают пересмотр их приговоров.

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