- Прокурор Падерборн отменяет смертную казнь.

Около трех месяцев после насильственной смерти 45-летнего мужчины в Падерборне прокуратура прекратила расследование. Как сообщается в заявлении, 43-летний подозреваемый, после того как его перевели в безопасную психиатрическую клинику в конце июля, покончил с собой.

Мужчина сам позвонил в полицию в конце мая, заявив, что убил человека. Прибывшие на место полицейские нашли звонящего и труп мужчины по указанному адресу.

Трагический инцидент произошел в городе Падерборн, где 45-летний мужчина встретил свою внезапную смерть. Несмотря на продолжающееся расследование, в конечном итоге было принято решение прекратить его в Падерборне.

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