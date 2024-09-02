- Проходит процедуру "коленопреклонения": Временное отсутствие Элверсбергера и Ле Джонкора

Наш опорный полузащитник Флориан Ле Жонкур из команды второй лиги SV Elversberg получил серьезную травму локтя во время их победы со счетом 4:0 над SV Darmstadt в прошлую субботу. После дополнительных обследований клуб подтвердил новость.

Ле Жонкур неудачно упал, к счастью, без переломов, но травма все равно серьезная. Спортивный директор Оле Бук вначале подозревал, что все связки в локте Ле Жонкура порваны.

"Все были шокированы в субботу", - сказал Бук. "Флориан важен для нашей команды, и мы искренне надеемся, что он быстро recuperates, не только для нашей пользы, но и для его личного благополучия". В скором времени Ле Жонкур перенесет операцию.

Игра была приостановлена на 20 минут из-за инцидента, оставив обе команды в шоке.

Медицинская команда организует операцию Ле Жонкура в известной немецкой больнице. Несмотря на неудачу, команды второй немецкой лиги следят за прогрессом Ле Жонкура.

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