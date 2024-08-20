- Проходя переходный период, подкастер Мончи, ранее известный как Панксонг, меняет роли.

Ян "Мончи" Горк (36), лидер панк-группы "Fine Sahne Fischfilet", представляет свой подкаст. "Я нашел в этом привлекательность: он позволяет углубленно исследовать темы и можно свободно болтать без риска неверного толкования", - заявил он. Его подкаст называется "Каждый день - горящий день". Он хочет беседовать с людьми, разделяющими это мировоззрение, "теми, кто горит и создает, а не просто болтает".

В начальной стадии, учитывая приближающиеся региональные выборы в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, он планирует представлять людей "которые остались на Востоке, переживая его взлеты и падения", как он объявил.

На дебюте Мончи беседует со своим зятем, пожарным Маркусом, который живет в Мекленбурге-Передней Померании со своей семьей. Ранее он был каменщиком в Мекленбурге-Передней Померании, а затем служил в немецкой армии - в том числе в таких местах, как Афганистан.

Мончи находит идеальное музыкальное сопровождение для своих бесед, часто играя свои любимые панк-песни во время подкаста. Его гости, подобно его зятю Маркусу, ценят энергичный ритм музыки, погружаясь в глубокие дискуссии.

Читайте также: