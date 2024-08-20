Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМузыка

Проходя переходный период, подкастер Мончи, ранее известный как Панксонг, меняет роли.

Вместо книг и песен, Мончи, панк-музыкант и автор, выбирает подкасты. Его цель — общаться с разными людьми, от грубоватых до очень эмоциональных. Название его подкаста — "Потому что каждое утро горит".

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Независимый музыкант Мончи, известный своим панк-ж Posteriormente запускает свой личный подкаст:...
Независимый музыкант Мончи, известный своим панк-ж Posteriormente запускает свой личный подкаст: «Ежедневно испытывает неотступные пламя.'

- Проходя переходный период, подкастер Мончи, ранее известный как Панксонг, меняет роли.

Ян "Мончи" Горк (36), лидер панк-группы "Fine Sahne Fischfilet", представляет свой подкаст. "Я нашел в этом привлекательность: он позволяет углубленно исследовать темы и можно свободно болтать без риска неверного толкования", - заявил он. Его подкаст называется "Каждый день - горящий день". Он хочет беседовать с людьми, разделяющими это мировоззрение, "теми, кто горит и создает, а не просто болтает".

В начальной стадии, учитывая приближающиеся региональные выборы в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, он планирует представлять людей "которые остались на Востоке, переживая его взлеты и падения", как он объявил.

На дебюте Мончи беседует со своим зятем, пожарным Маркусом, который живет в Мекленбурге-Передней Померании со своей семьей. Ранее он был каменщиком в Мекленбурге-Передней Померании, а затем служил в немецкой армии - в том числе в таких местах, как Афганистан.

Мончи находит идеальное музыкальное сопровождение для своих бесед, часто играя свои любимые панк-песни во время подкаста. Его гости, подобно его зятю Маркусу, ценят энергичный ритм музыки, погружаясь в глубокие дискуссии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Дрездене партия « Expect» и Левый союз ведут предвыборную кампанию в качестве оппозиции на...
Федеральные земли Германии

Противники во время избирательной кампании ведут ожесточенные споры.

Ранее единые, теперь в противоречии: Левая и Альянс прогресса, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, испытывают разлад и следуют курсом конфликта даже в ходе кампании выборов в землю. Председатель БСВ призывает к осторожности.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС
Федеральные земли Германии

Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС

- Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС Региональный трудовой суд в Ганновере запретил еще одну протестную забастовку медицинских сотрудников в споре о коллективном договоре по вопросам облегчения условий труда. Председатель суда отметил, что забастовка нарушает обязанность поддерживать мир, как отметил представитель трудового суда. Кроме того, "цели, которые не

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Тюрингия поддерживает национальный план отопления местных муниципалитетов.
Федеральные земли Германии

Сельские районы предоставляют финансирование планов управления городским теплом

К 2028 году городские образования должны представить свои стратегии по противодействию воздействию тепла. Это комплексная задача. Финансовая помощь от правительства может стать доступной в ближайшее время.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

В Дрездене партия « Expect» и Левый союз ведут предвыборную кампанию в качестве оппозиции на...
Федеральные земли Германии

Противники во время избирательной кампании ведут ожесточенные споры.

Ранее единые, теперь в противоречии: Левая и Альянс прогресса, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, испытывают разлад и следуют курсом конфликта даже в ходе кампании выборов в землю. Председатель БСВ призывает к осторожности.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС
Федеральные земли Германии

Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС

- Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС Региональный трудовой суд в Ганновере запретил еще одну протестную забастовку медицинских сотрудников в споре о коллективном договоре по вопросам облегчения условий труда. Председатель суда отметил, что забастовка нарушает обязанность поддерживать мир, как отметил представитель трудового суда. Кроме того, "цели, которые не

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Дым темного цвета поднимался от хранилища топлива, становясь различимым с орбитальной позиции.
Политика

В 16:58 Зеленский признает сложные обстоятельства на восточном фронте

В 16:58 Зеленский признает сложные обстоятельства на восточном фронте Согласно британской газете "Гардиан", президент Владимир Зеленский описал ситуацию на восточном фронте Украины как сложную, особенно в районе стратегических логистических центров, таких как Покровск и Торецк. Генеральный штаб Украины сообщил в Facebook, что с начала дня произошло 14

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно