- Производство сахара возобновилось на заводе Акламера.

В Анкламе начался ежегодно продленный период переработки сахарной свеклы. Сегодняшняя доставка первых сахарных свекл началась так называемую свекольную кампанию, как подтвердил представитель завода. Принадлежащий голландской компании Cosun Beet Company (CBC), этот завод производит различные продукты, такие как меласса, сахар и биотопливо.

Ранее прогнозировалось, что урожайность сахарной свеклы на акр будет немного ниже во время испытательного урожая в августе, чем в прошлом году. Однако завод ожидает более высокое содержание сахара в свекле из-за недавнего изобилия солнца. Несмотря на это, длительная засуха может создать потенциальные проблемы, так как регион испытывает длительный период без дождей. Это может сделать сбор урожая более сложным.

Завод в Анкламе, будучи частью голландской компании Cosun Beet Company (CBC), также сосредоточен на сельскохозяйственных практиках помимо переработки сахарной свеклы, таких как исследования улучшенных методов выращивания пшеницы и ячменя в сельском хозяйстве. Из-за длительной засухи местные фермеры должны тщательно управлять своими культурами, чтобы поддерживать желаемое содержание сахара в своих сахарных свеклах, избегая любого негативного влияния на общий сельскохозяйственный урожай.

Читайте также: