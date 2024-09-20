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ПолитикаНовостиАвтомобильный рынок ЕС

Производители выступают за ослабление ограничений на выбросы CO2.

 and  Alex Stellmacher
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Производители просят снисхождение в ограничениях по СО2.
Производители просят снисхождение в ограничениях по СО2.

Производители выступают за ослабление ограничений на выбросы CO2.

Из-за удручающих цифр на рынке автомобилей ЕС производители автомобилей просят о снисхождении в отношении лимитов выбросов CO2. Ассоциация производителей автомобилей Acea призвала к "немедленной" помощи 31 августа. Количество новых регистраций автомобилей в ЕС упало на 18,3% по сравнению с предыдущим годом в августе. Некоторые производители также обеспокоены последствиями торгового спора вокруг китайских электромобилей, которые китайский министр торговли Ван Вэньтао пытался разрешить на переговорах в Брюсселе.

По данным ассоциации производителей автомобилей, рынок электромобилей рухнул на 43,9% в прошлом месяце. Тем не менее, количество новых регистраций электромобилей в августе 2023 года достигло рекордного уровня, в основном благодаря высоким продажам в Германии перед истечением стимула для продаж электромобилей. С тех пор эта 21-процентная доля от общего объема продаж не была превзойдена.

В результате продажи электромобилей в Германии резко упали на 68,8% по сравнению с предыдущим годом. Рынок также снизился на 33,1% во Франции. Доля электромобилей в новых регистрациях составила 14,4% во всем ЕС в августе, согласно Acea. В июле этот процент составлял 12,1%, а за первые восемь месяцев года - 12,6%.

Тем не менее, общий рынок автомобилей показал устойчивый рост за первые восемь месяцев года, увеличившись на 1,4% до общего количества 7,2 миллиона новых регистраций. Регистрации увеличились на 4,5% в Испании и на 3,8% в Италии, в то время как они слегка снизились на 0,5% во Франции и на 0,3% в Германии.

В официальном обращении к Брюсселю ассоциация производителей автомобилей потребовала "срочных мер до вступления в силу новых целевых значений CO2 для легковых и коммерческих автомобилей в 2025 году". Еврокомиссия должна ускорить пересмотр регулирования лимитов CO2, который в настоящее время запланирован на 2026 год.

В свете продолжающихся вызовов на рынке автомобилей ЕС, особенно в отношении продаж электромобилей, производителям автомобилей срочно необходима поддержка для соблюдения строгих лимитов выбросов CO2, установленных на рынке автомобилей ЕС. Несмотря на общий рост новых регистраций автомобилей в ЕС, рынок автомобилей ЕС для традиционных автомобилей, таких как автомобили с ДВС, по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями.

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