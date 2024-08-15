Текстильная промышленность - Производители моды хотят продолжить производство в Бангладеш

Германская ассоциация моды сообщает, что после недавних беспорядков в Бангладеш не было значительных последствий для отрасли. Поговаривают о отмене заказов и переносе производства в другие страны, но ассоциация это опровергла. В целом, ситуация на месте стабилизировалась, производство остается стабильным, единственная проблема - задержка в порту.

Бюджетный fashion-ритейлер Kik не планирует переносить производство. "Бангладеш по-прежнему является особенно важной страной для нас в плане производства", - заявил представитель компании. По данным компании, в Бангладеш насчитывается около 100 текстильных фабрик в сети поставщиков Kik.

Шведская fashion-цепочка Hennes & Mauritz (H&M) информировала ДПА, что все фабрики компаний-поставщиков в Бангладеш в настоящее время открыты. Компания не меняла свою долгосрочную стратегию в стране и продолжает ежедневно отслеживать ситуацию, заявил представитель. Fashion-ритейлеры Zara и Hugo Boss, которые также производят одежду в Бангладеш, на запрос ДПА не ответили.

Вице-президент GermanFashion Юстус Лебек заявил, что они внимательно следят за ситуацией и ожидают небольших задержек в сроках доставки, "которые конечный потребитель не заметит". Во время пандемии COVID-19 производство в Китае было остановлено на несколько месяцев, но дефицита не было, отметил он. Многие компании с тех пор диверсифицировали свои производственные площадки, и ближайшие сайты в Северной Африке стали более важными.

Армия в Бангладеш для защиты текстильных фабрик

По данным ассоциации моды, соответствующие производители поддерживают давние тесные отношения со своими производственными мощностями в Бангладеш. Для средних fashion-компаний август не является пиковым месяцем производства, так как товары для осени и зимы уже в пути, а следующий цикл производства только начинается. GermanFashion представляет 350 компаний в отрасли.

Бангладеш является вторым по важности поставщиком одежды для fashion-индустрии в Европе и Германии после Китая. В стране насчитывается около 4000 текстильных фабрик, которые обеспечивают работой более четырех миллионов человек, в основном женщин. По данным Федерального статистического управления, в 2023 году из Бангладеш в Германию было импортировано товаров на сумму 7,1 миллиарда евро.

После беспорядков в Бангладеш, в результате которых погибли сотни людей, представители армии и промышленности объявили о планах защитить важные текстильные фабрики страны. Ранее Палата торговли Бангладеш сообщала о случаях мародерства, разрушения и поджога нескольких текстильных фабрик, многие из которых были временно закрыты.

Несмотря на беспорядки и инциденты на некоторых текстильных фабриках, представитель Kik подтвердил, что они планируют сохранить производство в Бангладеш из-за его значения как страны-производителя. Кроме того, вице-президент GermanFashion упомянул, что хотя могут быть небольшие задержки в сроках доставки из-за ситуации, они, скорее всего, останутся незамеченными для конечных потребителей, ссылаясь на аналогичные опыт во время пандемии COVID-19 и последующую диверсификацию производственных площадок.

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